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Стан здоров'я Сенцова викликає занепокоєння, – правозахисниця

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Стан здоров'я Сенцова викликає занепокоєння, – правозахисниця
Стан здоров'я Сенцова викликає занепокоєння, – правозахисниця / ogo.ua

Олег Сенцов голодує вже 30 день. Його правозахисниця Зоя Свєтова розповіла, що нині стан здоров'я українського бранця Кремля Олега Сенцова викликає занепокоєння.

Про це вона повідомила у Facebook.

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За її словами, політв'язень перебуває в медчастині і лікарі за ним добре слідкують.

Та попри все, незламний українець передає всім вітання. У них там потеплішало,
– йдеться в дописі.

Нагадаю, що Олег Сенцов голодує з 14 травня у російській колонії в Лабитнангі. ​Єдина вимога для припинення голодування Сенцова – звільнення всіх українських політв'язнів. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби.

До слова, наразі проходить одноденна акція голодування в знак підтримки Олега Сенцова. ЇЇ вже підтримали Український конгресовий комітет Америки та Союз української діаспори в Австралії.

Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ голодування
Джерело: 24 канал
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