Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук решил объяснить российским военным, что их ждет в ближайшие 10 лет. Есть одна фраза, которую они будут слышать еще долго и скучно.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Стефанчук объяснил российским военным, что ждет их в ближайшие 10 лет

Так, председатель ВР подчеркнул, что впервые обращается к российским солдатам на понятном для них языке. Очевидно, сделал он это только для того, чтобы точно дошло.

Русский солдат, помни, фраза: "Мы тебя туда не посылали" будет главной по отношению к тебе последующих пару десятков лет от твоей власти,

– заявил Стефанчук.

В случае, если оккупанты не верят, советует спросить у "афганцев" и других "героев освободительных войн".

Может заинтересовать – прогноз Арестовича о продолжительности военных действий: смотрите видео

Полный текст сообщения Руслана Стефанчука в Фейсбук:

Впервые обращусь к русским солдатам на понятном для них языке. Русский солдат, помни, фраза: "Мы тебя туда не посылали" будет главной по отношению к тебе в следующие пару десятков лет от твоей власти. Не веришь? Запросы у "афганцев" и других "героев освободительных войн".

For the first time, I am addressing the Russian soldiers in their own understandable language. Russian soldier, remember – the phrase “We didn’t send you there” will be the main one in relation to you in the next couple of decades from your own authority. Still not convinced? Just ask the “Afghans” and other “heroes of the liberating wars”.