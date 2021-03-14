В американском Чикаго 14 марта неизвестный открыл стрельбу, в результате чего 2 человека погибли. Это произошло прямо во время вечеринки.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел около 4:11 утра. На месте происшествия нашли 4 пистолета.

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Что известно о жертвах

Два человека погибли на месте. Еще 13 – ранили. Пострадавших доставили в больницу. Им от 22 до 44 лет. Один пострадавший отказался от госпитализации.

Кстати, по состоянию на утро 14 марта, один человек был в тяжелом состоянии.

Другие стрельбы в США: что известно

В начале марта стрельба произошла в штате Миннеаполис. Один человек погиб. К слову, это произошло как раз в том месте, где раньше погиб афроамериканец Джордж Флойд.

В штате Луизиана 21 февраля неизвестный открыл огонь в оружейном магазине в Новом Орлеане. В результате погибли 3 человека, среди них и сам стрелок.

В Филадельфии 18 февраля неизвестные стреляли рядом с автобусной станцией и медицинским центром. По меньшей мере 8 человек получили ранения.

В Буффало 9 февраля мужчина открыл огонь по людям в больнице. В результате есть 4 раненых и погибший.

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