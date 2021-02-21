В американском штате Луизиана 21 февраля произошла еще одна смертельная стрельба. Неизвестный открыл стрельбу в оружейном магазине в Новом Орлеане.

Инцидент произошел в магазине Jefferson Gun Outlet. В результате стрельбы погибли 3 человека, среди них и сам стрелок.

Важно В Ужгороде произошла стрельба: задержали гражданина Израиля – фото

Детали трагедии

Известно, что между посетителями Jefferson Gun Outlet возникла ссора, один из участников конфликта устроил стрельбу и убил 2 человек. После этого завязалась перестрелка, в результате которой стрелок получил травмы несовместимые с жизнью. Он погиб на месте еще до приезда скорой.

В результате инцидента пострадали еще 2 человека. Их оперативно доставили в больницу, сейчас они находятся в стабильном состоянии.

Место стрельбы в Новом Орлеане / Фото Associated Press

Отметим, что это не первая стрельба, которая произошла в США за последние несколько дней.

Недавние стрельбы в США