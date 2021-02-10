В США мужчина стрелял в людей в больнице: есть раненые и погибший
В Буффало, в американском штате Миннесота, 9 февраля мужчина открыл огонь по людям в больнице. В результате есть 4 раненых и погибший.
Источник:CNN
Стрельба произошла в клинике Allina Health Clinic.
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Состояние пострадавших
Один человек умер при нападении в больнице. Еще три человека находятся в больнице в критическом состоянии. Одного пострадавшего выписали из медучреждения.
Что известно о подозреваемом
В нападении подозревают 67-летнего мужчину, который якобы ранее уже был известен правоохранителям.
Согласно протоколам судебных заседаний, ему было запрещено контактировать с человеком, которого зовут так же, как и сотрудника больницы. Правда, в полиции отметили, пока рано говорить, что мужчина хотел напасть на конкретного врача.
В мотеле, где останавливался мужчина, нашли "подозрительные устройства".
Недавно была перестрелка в Индианаполисе
В конце января в американском Индианаполисе устроили перестрелку в жилом доме. Умерли 5 человек, а также нерожденный ребенок.
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