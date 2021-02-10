В Буффало, в американском штате Миннесота, 9 февраля мужчина открыл огонь по людям в больнице. В результате есть 4 раненых и погибший.

Стрельба произошла в клинике Allina Health Clinic.

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Состояние пострадавших

Один человек умер при нападении в больнице. Еще три человека находятся в больнице в критическом состоянии. Одного пострадавшего выписали из медучреждения.

Что известно о подозреваемом

В нападении подозревают 67-летнего мужчину, который якобы ранее уже был известен правоохранителям.

Согласно протоколам судебных заседаний, ему было запрещено контактировать с человеком, которого зовут так же, как и сотрудника больницы. Правда, в полиции отметили, пока рано говорить, что мужчина хотел напасть на конкретного врача.

В мотеле, где останавливался мужчина, нашли "подозрительные устройства".

Недавно была перестрелка в Индианаполисе

В конце января в американском Индианаполисе устроили перестрелку в жилом доме. Умерли 5 человек, а также нерожденный ребенок.