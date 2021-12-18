Иран согласился допустить на свои ядерные объекты инспекторов из ООН из-за тупика в переговорах по ядерной сделке. На фоне всего этого такое понятие как "мир" на Ближнем Востоке перестаёт казаться чем-то невероятным.

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Визит премьера Израиля в ОАЕ

Накануне премьер-министр Израиля Нафтали Беннет совершил первый официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Израильский премьер направился в Абу-Даби по приглашению главы министра иностранных дел ОАЭ.

В Абу-Даби Беннет встретился с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заидом. После 5-часового разговора Нафталли Беннет пригласил принца посетить Израиль, и тот согласился.

Всего год назад такое было невозможно представить, потому что между странами были достаточно напряженные отношение. Однако все изменилось после подписания так называемых Авраамовских соглашений.

Напомню! Начиная с 2020 года Израиль активно налаживает сотрудничество со своими мусульманскими соседями.

Начиналось все с осторожного взаимного дипломатического признания и налаживания торговли. Сегодня мы уже видим:

официальные визиты;

совместные инфраструктурные проекты;

даже военные учения Израиля с мусульманскими странами региона.

Хотя еще в конце прошлого века эти страны были заклятыми врагами. Но всё же один мощный враг Израиля в регионе остался и это Иран.

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Визит Беннета стал знаковым еще и потому, что таким образом Израиль и ОАЭ подтвердили, что обе страны готовы работать над тем, чтобы:

снизить напряженность в регионе;

положить конец региональным войнам.

Ведь одной из главных тем, которую обсудили премьер Израиля и принц ОАЭ, стала проблема агрессивного поведения Ирана в регионе. Ведь Тегеран напрямую угрожает уничтожить Израиль и продолжает разрабатывать ядерное оружие.

Оно, в свою очередь, позволит Ирану диктовать политику всем своим соседям на Ближнем Востоке.

Для того, чтобы снизить напряженность и подтолкнуть Иран к смягчению своей агрессивной политики, официальные лица ОАЭ накануне встретились и с представителями иранских властей.

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Что обсудили стороны

Стороны обсудили вопросы безопасности региона и договорились снизить напряженность. Эмираты настояли, что в первую очередь должна быть использована дипломатия, и призвали горячие головы в Иране отказаться от воинственных намерений.

В Иране, похоже, понимают, что если они продолжат свою агрессивную политику, добром это не кончится и они останутся одни против целого региона поддерживаемого Западом.



В Иране понимают, что не кончится добром / Фото Getty Images

Тегеран видит, что против него организовывается целая коалиция в регионе, а санкции со стороны Запада продолжают гробить иранскую экономику. И США дали четко понять, что не собираются их снимать, пока Иран не исправит своё поведение.

Иран идет на уступки

Потому Иран не может справиться с таким давлением, и все же идет на уступки. Ведь переговоры по ядерному соглашению зашли в тупик.

Израиль уже в открытую заявляет, что если Тегеран приблизиться к получению ядерного оружия, то Израиль начнет против него войну.

И вот накануне Иран согласился допустить на свои ядерные объекты инспектора ООН и даже разрешил им установить камеры на центрифугах, где как предполагается, Иран занимается обогащением урана для создания ядерного оружия.

Теперь у них будет отличная возможность доказать, что они используют действительно мирный атом, и не более. И это хороший сигнал, как для Ближнего Востока, так и для всего мира в целом.

Дело в том, что такие позитивные действия Ирана могут действительно разблокировать ядерное соглашение. США и Израиль получать гарантии того, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, а с Тегерана наконец снимут санкции.

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И есть вероятность, что после того как в Иране наконец поймут, что сотрудничество выгоднее войны, то мы увидим визит Нафтали Беннета еще и в Тегеран. А на Ближнем Востоке наступит долгожданный мир.