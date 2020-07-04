Массовая драка со стрельбой в центре Киева: есть пострадавшие – видео (+18)
Утром 4 июля возле Бессарабской площади в Киеве толпа людей устроила разборки со стрельбой. В результате перестрелки три человека получили травмы.
Инцидент произошел около 4 утра на территории развлекательного комплекса "Арена-сити". Об этом 24 каналу сообщила пресс-секретарь Печерского отделения полиции Киева Оксана Тищенко.
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Что известно о стрельбе в Киеве
- По данным полиции трое мужчин получили. Им оперативно оказали помощь на месте.
- Правоохранители задержали группу людей, их личности устанавливают. Решается вопрос об открытии уголовного дела.
- На месте стрельбы работают силовики. Они еще устанавливают обстоятельства и причины возникновения конфликта.
- На опубликованных кадрах видно, что к "Арена-сити" прибыли более 5 патрульных машин.
Стрельба в центре Киева: смотрите видео (+18)