Смертельная стрельба в гимназии Казани состоялась 11 апреля. В результате нападения сейчас в больницах находятся трое взрослых и 20 детей.

Состояние здоровья шести учеников остается тяжелым, а еще двоих детей – крайне тяжелым. Другие пострадавшие чувствуют себя стабильно.

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Ранее стало известно, что во время обстрелов пострадали 18 детей. Число жертв возросло, так как некоторые школьники из-за состояния шока не рассказывали о своем самочувствии.

Заместитель главного врача по хирургии детской клинической больницы Татарстана Михаил Поспелов отметил, что пятерых детей, которые пострадали во время стрельбы, перевезут в Москву для дальнейшего лечения.

Хирург рассказал, что дети в основном имеют скелетные травмы и проникающие ранения грудной и брюшной полости. С пострадавшими в реанимационных отделениях, как рассказал врач, одновременно работали мультидисциплинарные бригады, которые содержат:

хирургов;

травматологов;

торакальных хирургов;

реаниматологов.

Кроме этого, с первых минут поступления детей в больницу с ними и их родителями начали общаться психологи. В общем 12 школьников получили огнестрельные ранения. "Двое детей, которых доставили вечером после теракта, отпустили домой на домашнее лечение", – добавил хирург.

Отметим! В Казани уже прошли похороны детей, которые погибли во время стрельбы в гимназии. Напомним, что всего погибли 7 детей.

Хирург рассказал о состоянии детей, пострадавших во время обстрелов: смотрите видео "Татар-информ"

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