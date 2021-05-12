Стрельба в казанской школе: состояние 6 учеников остается тяжелым
Смертельная стрельба в гимназии Казани состоялась 11 апреля. В результате нападения сейчас в больницах находятся трое взрослых и 20 детей.
Источник:"Татар-информ"
Состояние здоровья шести учеников остается тяжелым, а еще двоих детей – крайне тяжелым. Другие пострадавшие чувствуют себя стабильно.
Обратите внимание Жестокое нападение на школу в российской Казани: все, что известно
Ранее стало известно, что во время обстрелов пострадали 18 детей. Число жертв возросло, так как некоторые школьники из-за состояния шока не рассказывали о своем самочувствии.
Заместитель главного врача по хирургии детской клинической больницы Татарстана Михаил Поспелов отметил, что пятерых детей, которые пострадали во время стрельбы, перевезут в Москву для дальнейшего лечения.
Хирург рассказал, что дети в основном имеют скелетные травмы и проникающие ранения грудной и брюшной полости. С пострадавшими в реанимационных отделениях, как рассказал врач, одновременно работали мультидисциплинарные бригады, которые содержат:
- хирургов;
- травматологов;
- торакальных хирургов;
- реаниматологов.
Кроме этого, с первых минут поступления детей в больницу с ними и их родителями начали общаться психологи. В общем 12 школьников получили огнестрельные ранения. "Двое детей, которых доставили вечером после теракта, отпустили домой на домашнее лечение", – добавил хирург.
Хирург рассказал о состоянии детей, пострадавших во время обстрелов: смотрите видео "Татар-информ"
Коротко о стрельбе в школе Казани
- Смертельная стрельба в казанской школе состоялась утром 11 мая. Ее начал 19-летний Ильназ Галявиев.
- В результате погибли 9 человек: среди них 7 восьмиклассников и 2 работника школы.
- По словам матери нападавшего, накануне он купил ружье и заявил, что будет охотиться.
- Галявиев уже сознался в совершенном преступлении. Ему грозит пожизненное заключение.
Поделиться новостью