Как рассказал местный шериф, одинокий стрелок решил лишить жизни сразу шести человек. Среди его жертв – бывшая супруга, а также отчим. Произошло это в небольшой сельской общине на севере Миссисипи.

Читайте также В университете США произошла стрельба: есть погибшие и раненые

Причины стрельбы устанавливают

Следователи занимаются поиском подсказок, которые позволили бы понять, почему он совершил эту жуткую стрельбу. По имеющейся информации, 52-летний Ричард Дейл Крам открыл огонь около 11:00 17 февраля. Первой его жертвой стал мужчина, сидевший на месте водителя в пикапе, припаркованном у магазина в Аркабутле. Этот населенный пункт расположен на границе Теннесси, округа Тейт. Известно, что у Крама был с собой дробовик, а также два пистолета.

И пока полицейские работали на месте преступления, поступил второй звонок на 911. В нем сообщили о стрельбе в нескольких километрах от этого магазина. Когда шериф прибыл в дом, то обнаружил в нем застреленную женщину. Речь идет о бывшей жене Крама. Интересно, что сам Ричард еще и ранил ее нынешнего мужа.

Шериф Брэд Лэнс отметил, что правоохранителям удалось догнать Крама вблизи его собственного дома, где его и арестовали. За домом обнаружили еще двух убитых разнорабочих. Один лежал застреленным на дороге, другой – во внедорожнике. А еще в соседнем доме полицейские обнаружили тела отчима задержанного и его сестры.

Преступность есть у всех, и время от времени мы имеем насильственные преступления. Но, конечно, не такого масштаба. Нет возможности сказать, что стало причиной этого, это самая страшная часть,

– подчеркнул Лэнс.

Стрельца могут казнить

52-летний Крам был заключен в тюрьму. Правоохранители работают над тем, чтобы выдвинуть ему дополнительные обвинения. Его может ожидать смертная казнь. Заметим, что Миссисипи – один из 27 штатов, в которых такое наказание разрешено на законодательном уровне.

Ситуация со стрельбой очень странная. Шериф отметил, что всю свою жизнь прожил в этом населенном пункте, а должность занимает 25 лет. И за это время не может вспомнить, что с Крамом были хоть какие-то проблемы.