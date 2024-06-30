Правоохранители предполагают, что это стало следствием выяснения отношений между бандами. Это уже не первый случай в окружающих землях.

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Стрельба в Тьонвиле

По информации СМИ, стрельбу на севере Франции начали несколько вооруженных мужчин в капюшонах, вооруженные тяжелым вооружением и ружьями.

Группа лиц около четверти первого ночи вышла покурить перед помещением, а затем прибыли трое вооруженных до зубов людей и открыли огонь в их сторону,

– сообщили журналистам правоохранители.

В инциденте результате погиб мужчина возрастом чуть более 20 лет, еще один человек скончался от полученных травм позже. Также известно о ранении беременной женщины.

Отмечается, что нападавшие прибыли на место на внедорожнике – возможно, из-за границы. От границы с Германией или Люксембургом до Тьонвиля несколько десятков километров. Следствие считает, что причиной стрельбы стал конфликт между криминальными бандами.