Правоохранители предполагают, что это стало следствием выяснения отношений между бандами. Это уже не первый случай в окружающих землях.
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Стрельба в Тьонвиле
По информации СМИ, стрельбу на севере Франции начали несколько вооруженных мужчин в капюшонах, вооруженные тяжелым вооружением и ружьями.
Группа лиц около четверти первого ночи вышла покурить перед помещением, а затем прибыли трое вооруженных до зубов людей и открыли огонь в их сторону,
– сообщили журналистам правоохранители.
В инциденте результате погиб мужчина возрастом чуть более 20 лет, еще один человек скончался от полученных травм позже. Также известно о ранении беременной женщины.
Отмечается, что нападавшие прибыли на место на внедорожнике – возможно, из-за границы. От границы с Германией или Люксембургом до Тьонвиля несколько десятков километров. Следствие считает, что причиной стрельбы стал конфликт между криминальными бандами.
Пограничная территория Лотарингии является местом торговли наркотиками. В мае 2023 года в Виллеру, соседнем департаменте Мерт и Мозель, в результате стрельбы между враждующими бандами на месте сделки были ранены пять человек.
Отметим, что в последнее время появилось несколько сообщений о стрельбе в Дагестане. ISW пишет, что после этого ультранационалисты начали убеждать, что Кремль не может потушить этнические и религиозные столкновения в России. Такая риторика отталкивает общины меньшинств и мусульманского большинства и порождает новую вражду.