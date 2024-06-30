Правоохоронці припускають, що це стало наслідком з'ясування стосунків між бандами. Це вже не перший випадок у навколишніх землях.

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Стрілянина у Тьйонвілі

За інформацією ЗМІ, стрілянину на півночі Франції розпочали кілька озброєних чоловіків у капюшонах, озброєні важким озброєнням і рушницями.

Група осіб близько чверті першої ночі вийшла покурити перед приміщенням, а потім прибули троє озброєних до зубів людей і відкрили вогонь у їх бік,

– повідомили журналістам правоохоронці.

У інциденту результаті загинув чоловік віком трохи більш як 20 років, ще одна людина померла від отриманих травм пізніше. Також відомо про поранення вагітної жінки.

Зазначається, що нападники прибули на місце на позашляховику – можливо, з-за кордону. Від кордону з Німеччиною чи Люксембургом до Тьйонвіля кількадесят кілометрів. Слідство вважає, що причиною стрілянини став конфлікт між кримінальними бандами.