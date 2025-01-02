Подозреваемый в убийствах Ацо Мартинович покончил жизнь самоубийством, медикам не удалось его спасти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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Сколько людей погибло в Черногории в результате массового убийства

По последним данным известно, что были убиты 12 человек, среди них двое детей. Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщает прокурор Андрияна Настич.

Нападения произошли в пяти разных местах. Известно, что в двух из них погибли по четыре человека, в третьем – двое детей, в четвертом и пятом – по одному человеку.

Раненые, трое мужчин и женщина, были доставлены в больницу. Их состояние критическое, трое из них уже прооперированы.

Что известно об убийце

Подозреваемый, Ацо Мартинович, совершил самоубийство. Во время задержания он выстрелил себе в голову и умер по дороге в больницу.

По словам министра внутренних дел Даниила Шарановича, мотивы его действий неизвестны, хотя среди погибших были его друзья и кумовья.

Все началось со ссоры в баре, после которой подозреваемый застрелил четырех человек. Остальные жертвы погибли в разных частях города.

В 2005 году Мартинович был условно приговорен к одному году лишения свободы за насильственное поведение, но к нему не относились как к лицу, представляющему интерес, сказал министр Шаранович. Он добавил, что в 2022 году у него нашли оружие и взрывчатку, за что его осудили на три месяца.

Какова реакция власти и мира на трагедию

В связи с этими трагическими событиями правительство объявило трехдневный траур со 2 по 4 января. В городах стаковали новогодние концерты. Президент Черногории Яков Милатович выразил соболезнования семьям погибших и призвал к молитве за раненых.

Я шокирован и потрясен трагедией, которая омрачила наш Цетине, семьи и друзей жертв... Мы молимся и надеемся на выздоровление раненых,

– сказал Милатович.

Премьер-министр Милойко Спаич заявил о намерении ужесточить правила владения оружием, вплоть до его полного запрета.

Президент Сербии Александар Вучич, министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман, член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич, а также мэр Сараево Беньямина Карич выразили соболезнования пострадавшим и их близким.

Это уже вторая масштабная трагедия в Цетине за последние два года. В 2022 году в другом нападении, в населенном пункте Медовина от рук Вука Бориловича погибли 10 человек.