17:34
22 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Стрельба на вечеринке в Чикаго: много раненых

      83 Читати новину українською
      В результате стрельбы в Чикаго ранены 13 человек / abc7chicago.com

      По меньшей мере 13 человек были ранены на частной вечеринке в Чикаго, штат Иллинойс. Полиция уже задержала 2 подозреваемых в стрельбе.

      Инцидент произошел во время домашней вечеринки, говорится в заявлении полицейского управления Чикаго, пишет Abc7chicago.

      Читайте также: Стрельба в центре Москвы у ФСБ: что известно

      Меня разбудил звук, похожий на выстрелы. Он был громким и близким. Вскоре я услышал звуки людей, которые кричали и бежали с вечеринки,
      – сообщил местный житель.

      Жертвами стрельбы стали 13 человек, среди них 16-летний подросток, который в то время находился недалеко от дома, где начали стрелять. Раненых доставили в местные больницы. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

      Информации о состоянии, возрасте и поле пострадавших на данный момент нет.

      Недавно в американском городе Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, на кошерном рынке двое неизвестных открыли огонь. В результате перестрелки погибли 6 человек, нескольких ранили.

       

       

      День зимнего солнцестояния: традиции, обряды и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      5379
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости США Стрельба Жертвы Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 О чем договорились "Нафтогаз" и "Газпром": детали и пикантные моменты
      Сергій Фурса 261
      сегодня , 15:00 Підконтрольні Коломойському депутати: яка поправка вигідна олігарху
      Сергій Лещенко 179
      сегодня , 13:00 Скандал із Мариною Порошенко: чому колишня перша леді образилася на владу
      Дмитро Гнап 948
      сегодня , 12:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 608
      сегодня , 09:03 Главные новости 21 декабря: детали нового газового контракта и закрытие игорных заведений
      Ірина Вихрущ 729
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук