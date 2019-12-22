Стрельба на вечеринке в Чикаго: много раненых

По меньшей мере 13 человек были ранены на частной вечеринке в Чикаго, штат Иллинойс. Полиция уже задержала 2 подозреваемых в стрельбе.

Инцидент произошел во время домашней вечеринки, говорится в заявлении полицейского управления Чикаго, пишет Abc7chicago.

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Меня разбудил звук, похожий на выстрелы. Он был громким и близким. Вскоре я услышал звуки людей, которые кричали и бежали с вечеринки,

– сообщил местный житель.

Жертвами стрельбы стали 13 человек, среди них 16-летний подросток, который в то время находился недалеко от дома, где начали стрелять. Раненых доставили в местные больницы. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Информации о состоянии, возрасте и поле пострадавших на данный момент нет.

Недавно в американском городе Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, на кошерном рынке двое неизвестных открыли огонь. В результате перестрелки погибли 6 человек, нескольких ранили.