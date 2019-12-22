Стрілянина на вечірці в Чикаго: багато поранених

Щонайменше 13 людей були поранені на приватній вечірці в Чикаго, що в штаті Іллінойс. Поліція вже затримала 2 підозрюваних у стрілянині.

Інцидент трапився під час домашньої вечірки, йдеться в заяві поліцейського управління Чикаго, пише Abc7chicago.

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Мене розбудив звук, схожий на вистріли. Він був гучним та близьким. Невдовзі я почув звуки людей, які кричали й втікали з вечірки,

– повідомив місцевий житель.

Жертвами стрілянини стали 13 людей, серед них 16-річний хлопець, який у той час перебував неподалік будинку, де почали стріляти. Поранених доставили у місцеві лікарні. Четверо з них перебувають у важкому стані.

Наразі немає інформації про стан, вік та стать постраждалих.

Нещодавно в американському місті Джерсі-Сіті, що в штаті Нью-Джерсі, на кошерному ринку двоє невідомих відкрили вогонь. Внаслідок перестрілки загинули 6 людей, кількох поранили.