16:21
22 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      Стрілянина на вечірці в Чикаго: багато поранених

      139 Читать новость на русском
      Внаслідок стрілянини в Чикаго поранені 13 людей / abc7chicago.com

      Щонайменше 13 людей були поранені на приватній вечірці в Чикаго, що в штаті Іллінойс. Поліція вже затримала 2 підозрюваних у стрілянині.

      Інцидент трапився під час домашньої вечірки, йдеться в заяві поліцейського управління Чикаго, пише Abc7chicago.

      Читайте також: Стрілянина у центрі Москви біля ФСБ: що відомо

      Мене розбудив звук, схожий на вистріли. Він був гучним та близьким. Невдовзі я почув звуки людей, які кричали й втікали з вечірки,
      – повідомив місцевий житель.

      Жертвами стрілянини стали 13 людей, серед них 16-річний хлопець, який у той час перебував неподалік будинку, де почали стріляти. Поранених доставили у місцеві лікарні. Четверо з них перебувають у важкому стані. 

      Наразі немає інформації про стан, вік та стать постраждалих.

      Нещодавно в американському місті Джерсі-Сіті, що в штаті Нью-Джерсі, на кошерному ринку двоє невідомих відкрили вогонь. Внаслідок перестрілки загинули 6 людей, кількох поранили. 

       

       

      Ванессі Параді – 47! 5 обкладинок журналів, де позує французька модель
      сьогодні
      3009
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Жертви Стрілянина Новини США Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 О чем договорились "Нафтогаз" и "Газпром": детали и пикантные моменты
      Сергій Фурса 229
      сьогодні , 15:00 Підконтрольні Коломойському депутати: яка поправка вигідна олігарху
      Сергій Лещенко 438
      сьогодні , 13:00 Скандал із Мариною Порошенко: чому колишня перша леді образилася на владу
      Дмитро Гнап 2434
      сьогодні , 12:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 491
      сьогодні , 09:03 Головні новини 21 грудня: деталі нового газового контракту і масове закриття гральних закладів
      Ірина Вихрущ 1765
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук