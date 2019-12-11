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      Невідомий відкрив вогонь по поліцейських у США: багато загиблих, зокрема цивільні

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      У Нью Джерсі (США) невідомий відкрив вогонь по поліцейських: 6 осіб загинули, зокрема цивільні, кількох поранено / The New York Times

      У американському місті Джерсі-Сіті, що в американському штаті Нью Джерсі, на кошерному ринку двоє невідомих відкрили вогонь. Внаслідок перестрілки щонайменше 6 осіб загинули. Крім того, ще кількох людей поранено.

      Як повідомляє The New York Times, загинув поліцейський (отримав смертельне поранення в голову), люди, що у той момент перебували на ринку, та два ймовірних стрільці (їх знешкодили правоохоронці). Щодо поранених, мовиться про двох поліцейських і одного цивільного: їх госпіталізували.

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      Посадовці інцидент не пов’язують з тероризмом. За інформацією видання, попередньо, стрілянина сталася під час слідчих дій щодо замаху на вбивство – поліцейський підійшов до імовірного підозрюваного та той у нього вистрілив. Опісля стрілець сів у вантажівку та приїхав на кошерний ринок. Слідство вважає, що це місце він обрав навмання та стрілянину не можна вважати злочином на ґрунті ненависті.

      Американські ЗМІ пишуть, що постріли було чутно упродовж майже години в різних частинах міста. Наразі місце стрілянини біля кошерного ринку оточила поліція. Також на місці працюють медики та спецпризначенні. Зауважимо, що неподалік розташовуються католицька школа, кілька магазинів і перукарня. Водночас влада міста закрила всі школи.

      Ще одна стрілянина нещодавно трапилася на американській військово-морській базі Перл-Харбор, що на Гаваях. У результаті щонайменше 1 людина загинула (нападник застрелився), ще 3 людини зазнали поранень, двоє з них перебували у критичному стані.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини США Стрілянина Жертви Кримінальні новини
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