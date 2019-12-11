Невідомий відкрив вогонь по поліцейських у США: багато загиблих, зокрема цивільні

У американському місті Джерсі-Сіті, що в американському штаті Нью Джерсі, на кошерному ринку двоє невідомих відкрили вогонь. Внаслідок перестрілки щонайменше 6 осіб загинули. Крім того, ще кількох людей поранено.

Як повідомляє The New York Times, загинув поліцейський (отримав смертельне поранення в голову), люди, що у той момент перебували на ринку, та два ймовірних стрільці (їх знешкодили правоохоронці). Щодо поранених, мовиться про двох поліцейських і одного цивільного: їх госпіталізували.

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Once again please credit Radin for all video from Jersey City Shooting. pic.twitter.com/MWTbBuiwlD — NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) December 10, 2019

Посадовці інцидент не пов’язують з тероризмом. За інформацією видання, попередньо, стрілянина сталася під час слідчих дій щодо замаху на вбивство – поліцейський підійшов до імовірного підозрюваного та той у нього вистрілив. Опісля стрілець сів у вантажівку та приїхав на кошерний ринок. Слідство вважає, що це місце він обрав навмання та стрілянину не можна вважати злочином на ґрунті ненависті.

Exclusive video from the scene of the active shooter in Jersey City.@BlueLivesNYC @ImperatriceV pic.twitter.com/WGmpYDaDhl — NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) December 10, 2019

Американські ЗМІ пишуть, що постріли було чутно упродовж майже години в різних частинах міста. Наразі місце стрілянини біля кошерного ринку оточила поліція. Також на місці працюють медики та спецпризначенні. Зауважимо, що неподалік розташовуються католицька школа, кілька магазинів і перукарня. Водночас влада міста закрила всі школи.

. @ATFHQ Police and Hudson County Sheriff SWAT unit on scene pic.twitter.com/OritW9yC3i — Keldy Ortiz (@KeldyOrtiz) December 10, 2019

Ще одна стрілянина нещодавно трапилася на американській військово-морській базі Перл-Харбор, що на Гаваях. У результаті щонайменше 1 людина загинула (нападник застрелився), ще 3 людини зазнали поранень, двоє з них перебували у критичному стані.