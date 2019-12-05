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      На базі Перл-Харбор сталася стрілянина: є жертви

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      Стрілянина на базі Перл-Харбор у США: 1 убитий, 3 – важко поранені / Соцмережі

      На американській військово-морській базі Перл-Харбор на Гаваях сталася стрілянина. Є інформація про одного вбитого та кількох поранених.

      На базі вже офіційно підтвердили інформацію про стрілянину. Відповідне повідомленя з’явилося у твітері.

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      За словами посадовців, інцидент трапився біля 14:30 за місцевим часом. У зв’язку з цим базу довелося закрити.

      За інформацією HawaiiNewsNow, унаслідок стрілянини щонайменше 3 людини зазнали поранень, дві з них перебувають у критичному стані. Серед потерпілих є звичайні громадяни. Щодо нападника, за словами свідків, після інциденту він застрелився.

      Стрілянина, США, Перл-Харбор, жертви
      Через стрілянину базу закрили, у її районі – проблеми з рухом, проте аеропорт працює у звичному режимі 

      Офіційно цю інформацію поки ані не підтвердили, ані не спростували. В управлінні воєнно-морських сил регіону обіцяють все оприлюднити найближчим часом. Наразі тут з’ясовують усі обставини, передає NBC.

      Що відбувається на Перл-Харборі: дивіться відео 

      Зауважимо, що стрілянина сталася напередодні роковин японського нападу на Перл-Харбор, що пройшов 7 грудня 1941 року. У той день США оголосили війну Японії та таким чином розпочали участь у Другій світовій війні.

      Що відомо про атаку на Перл-Харбор? Напад складався з двох авіаційних нальотів, в яких брало участь 353 літаки, що вилетіли з 6 японських авіаносців. Підсумком нападу стало затоплення 4 лінійних кораблів ВМС США, ще 4 зазнали пошкоджень. Японці також потопили або пошкодили 3 крейсери, 3 есмінці, 1 мінний загороджувач і знищили близько 200 літаків.

      Внаслідок атаки з американського боку 2403 людини загинули та 1178 зазнали поранень. Натомість електростанція, верф, паливне та торпедного сховища, пірси, а також будівля головного управління від нападу не постраждали. Японські втрати були невеликими: 29 літаків, 5 малогабаритних підводних човнів разом з 64 загиблими та 1 взятим у полон військовослужбовцем.

      На початку грудня у США сталася ще одна стрілянина. Цього разу у Новому Орлеані. Тоді внаслідок інциденту постраждали 11 осіб.

      Бійці ММА відправили один одного у подвійний нокдаун: видовищне відео
      4 грудня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Стрілянина Новини США Жертви Постраждалі
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