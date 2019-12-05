На базе Перл-Харбор произошла стрельба: есть жертвы

На американской военно-морской базе Перл-Харбор на Гавайях произошла стрельба. Есть информация об одном убитом и нескольких раненых.

На базе уже официально подтвердили информацию о стрельбе. Соответствующее сообщений появилось в твиттере.

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По словам чиновников, инцидент произошел около 14:30 по местному времени. В связи с этим базу пришлось закрыть.

JBPHH security forces have responded to a reported shooting at the Pearl Harbor Naval Shipyard. The incident occurred at approximately 2:30 p.m. Due to the ongoing security incident, access/gates to #JBPHH are closed. We will update when we have further information. pic.twitter.com/6uZulGOUTx — Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019

По информации HawaiiNewsNow , в результате стрельбы по меньшей мере 3 человека получили ранения, два из них находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших есть обычные граждане. Что касается нападавшего, по словам свидетелей, после инцидента он застрелился.



Из-за стрельбы базу закрыли, в ее районе – проблемы с движением, однако аэропорт работает в обычном режиме

Официально эту информацию пока ни не подтвердили, и не опровергли. В управлении военно-морских сил региона обещают все обнародовать в ближайшее время. Сейчас здесь выясняют все обстоятельства, передает NBC .

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Заметим, что стрельба произошла накануне годовщины японского нападения на Перл-Харбор , прошедшего 7 декабря 1941 года. В тот день США объявили войну Японии и таким образом начали участие во Второй мировой войне.

Что известно об атаке на Перл-Харбор? Нападение состояло из двух авиационных налетов, в которых участвовало 353 самолета, вылетевших из 6 японских авианосцев. Итогом нападения стало затопление 4 линейных кораблей ВМС США, еще 4 получили повреждения. Японцы также потопили или повредили 3 крейсера, 3 эсминца, 1 минный заградитель и уничтожили около 200 самолетов.



В результате атаки с американской стороны 2403 человека погибли и 1178 получили ранения. Зато электростанция, верфь, топливное и торпедного хранилища, пирсы, а также здание главного управления от нападения не пострадали. Японские потери были небольшими: 29 самолетов, 5 малогабаритных подводных лодок вместе с 64 погибшими и 1 взятым в плен военнослужащим.