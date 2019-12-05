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      На базе Перл-Харбор произошла стрельба: есть жертвы

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      Стрельба на базе Перл-Харбор в США: 1 убит, 3 – тяжело раненные / Соцсети

      На американской военно-морской базе Перл-Харбор на Гавайях произошла стрельба. Есть информация об одном убитом и нескольких раненых.

      На базе уже официально подтвердили информацию о стрельбе. Соответствующее сообщений появилось в твиттере.

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      По словам чиновников, инцидент произошел около 14:30 по местному времени. В связи с этим базу пришлось закрыть.

      По информации HawaiiNewsNow, в результате стрельбы по меньшей мере 3 человека получили ранения, два из них находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших есть обычные граждане. Что касается нападавшего, по словам свидетелей, после инцидента он застрелился.

      Стрельба, США, Перл-Харбор, жертвы
      Из-за стрельбы базу закрыли, в ее районе  – проблемы с движением, однако аэропорт работает в обычном режиме 

      Официально эту информацию пока ни не подтвердили, и не опровергли. В управлении военно-морских сил региона обещают все обнародовать в ближайшее время. Сейчас здесь выясняют все обстоятельства, передает NBC.

      Что происходит на Перл-Харборе: смотрите видео 

      Заметим, что стрельба произошла накануне годовщины японского нападения на Перл-Харбор, прошедшего 7 декабря 1941 года. В тот день США объявили войну Японии и таким образом начали участие во Второй мировой войне.

      Что известно об атаке на Перл-Харбор? Нападение состояло из двух авиационных налетов, в которых участвовало 353 самолета, вылетевших из 6 японских авианосцев. Итогом нападения стало затопление 4 линейных кораблей ВМС США, еще 4 получили повреждения. Японцы также потопили или повредили 3 крейсера, 3 эсминца, 1 минный заградитель и уничтожили около 200 самолетов.

      В результате атаки с американской стороны 2403 человека погибли и 1178 получили ранения. Зато электростанция, верфь, топливное и торпедного хранилища, пирсы, а также здание главного управления от нападения не пострадали. Японские потери были небольшими: 29 самолетов, 5 малогабаритных подводных лодок вместе с 64 погибшими и 1 взятым в плен военнослужащим.

      В начале декабря в США произошла еще одна стрельба. На этот раз в Новом Орлеане. Тогда в результате инцидента пострадали 11 человек.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Постраждалі Жертвы Новости США Стрельба
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