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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Стрельба в Харькове: последние новости и главные версии

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Стрельба в центре Харькова
Стрельба в центре Харькова / УНИАН

Ночью в центре Харькова возле здания городского совета неизвестный открыл стрельбу, в результате которой один полицейский погиб, еще один человек получил тяжелое ранение. Сам нападавший был обезврежен.

Журналисты 24 канала собрали все известные подробности стрельбы в Харькове и разобрались с основными версиями того, что произошло.

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Что произошло в Харькове?

Неизвестный вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. Спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал, что мужчина, который открыл огонь возле мэрии Харькова, стрелял из двух пистолетов. Охранники, которые услышали выстрелы, сначала приняли их за взрыв петард. Один из них решил пойти посмотреть, кто там взрывает петарды, вышел и получил два пулевых ранения. "После этого неустановленный мужчина (при нем не было никаких документов) зашел в здание, походил по второму этажу, и на выходе его уже встречали два экипажа патрульных", – рассказал он.

Начало стрельбы в Харькове: смотрите видео

 

Информация о выстрелах поступила в полицию около 00:37 в ночь на понедельник. На место отправился наряд патрульной службы. Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Один из полицейских получил ранения. Позже, несмотря на усилия медиков, полицейский умер. Раненый охранник находится в стабильном тяжелом состоянии. Полицейские в ответ применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего.

Стрельба в Харькове: видеозапись, опубликованная очевидцами событий

 

Что известного о погибшем?

Погибший – Дмитрий Кириенко, был заместителем командира 2 роты 4 батальона управления патрульной полиции. "Дмитрий один из тех, кто из первых пришел в наши ряды, служить и защищать. В памяти всех, кто знал и работал вместе с Дмитрием, он останется принципиальным и отзывчивым руководителем, полицейским, который верно и самоотверженно служил Родине и украинскому народу", – рассказали в патрульной полиции.

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У погибшего офицера остались жена и двухлетняя дочь.

Что известно о напавшем?

Как рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, напавший был 1959 года рождения, местный житель. Однако, эта информация еще проверяется. Во время нападения он ничего не кричал, не предъявлял никаких требований. Был одет в синюю джинсовую куртку, футболку синего цвета, черные брюки в стиле "милитари", черные спортивные замшевые кроссовки, серую кепку.

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По информации правоохранителей, в крови напавшего было более 2 промилле – он находился под действием алкоголя или наркотических веществ. Напавший получил два пулевых ранения – одно в ногу и одно в грудь. Ему оказывалась помощь, но он умер и была констатирована смерть.

В полиции также сообщили, что с места происшествия были изъяты 2 стартовых пистолета, переделанные под боевые, 5 магазинов от пистолетов, а также 26 гильз.

Что говорят правоохранители?

Следствие рассматривает несколько версий: убийство по хулиганству, убийство из-за личной неприязни к горсовету, руководству горсовета или охранной структуре горсовета, или привлечение внимания к своей личности. По факту происшествия открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Следователи также дадут оценку действиям охранника горсовета, который открыл напавшему дверь.

Автор: Евгения Мазур
Теги: Публикации Новости Украины Новости Харькова Криминальные новости Полиция Стрельба возле мэрии Харькова
Источник: 24 канал
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