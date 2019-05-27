Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця

Сьогодні мій блог про ветерана Нацгвардії України Віталія Марківа, якого утримують в італійській тюрмі вже майже два роки. При чому звинувачення щодо нього настільки абсурдні, що я спочатку не повірив, коли вперше їх почув ще у 2017 році.

Як Марків потрапив до Нацгвардії

Ми познайомились з Віталієм під час зйомок фотопроекту "Якби не війна", у якому нас запросили взяти участь, щоб показати, хто ж такі ці люди, які воювали на Сході.

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Історія Віталія мене здивувала, адже, як виявилось, він народився в Україні, але свого часу перебрався до Італії й жив там, не маючи проблем. Був діджеєм. Вечірки, італійські дівчата, смачна їжа, гарний клімат й все таке.

Та коли почалися події на Майдані, він приїхав в Україну й став учасником Революції гідності. Потім почав волонтерити та усіляко допомагати українській армії. Аж до того часу, поки не вирішив підписати контракт й став бійцем Національної гвардії.

На моє питання тоді, під час знайомства, для чого воно тобі треба, Віталій усміхнувся й сказав: "Я – українець і чоловік, це мій обов'язок". Словом, одразу мені сподобався.



"Італієць" – позивний Віталія Марківа

Після цього він ще декілька разів був в моїй піцерії із мамою і дівчиною, а потім вирішив поїхати до Італії, провідати рідних.

У чому українця звинувачують в Італії

30 червня 2017 року в аеропорту міста Болонья поліція Італії заарештувала його. Віталію оголосили підозру в причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі разом із його російським колегою Андрієм Мироновим внаслідок мінометного обстрілу у травні 2014 року поблизу міста Слов'янськ.



Андрій Миронов та Андреа Роккеллі

З того часу й понині Віталій все ще сидить в Італії за ґратами. Сидить за те, що виконував свій обов'язок та захищав територіальну цілісність України від російських найманців та терористів. Сидить через те, що, за версією італійського слідства, вбив їхнього репортера, а також росіянина – із міномета.

Ще раз. Віталій, військова посада якого була стрілець, звинувачується в тому, що вбив італійця та росіянина з міномета. Слідство навіть стверджує, що Віталій обіймав керівну посаду, увага – командира батальйону – і саме він начебто давав наказ стріляти.

Судовий процес щодо нацгвардійця у розпалі. У травні побратими Марківа – колишні й нинішні бійці Нацгвардії – приїхали в Італію, щоб виступити у суді на його захист.

Вся ця історія мене особливо зачіпає. Коли проти українця, який захищав свою країну, італійські правоохоронці за сумнівними й навіть абсурдними доказами висувають обвинувачення у причетності до вбивства. Мені здається, це зрозуміє кожен, хто поцікавиться свідченнями свідків – італійських журналістів.

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Про суперечності у розповідях свідків

На їх розповідях, зокрема, ґрунтується справа проти Віталія Марківа. Вони не надають прямих доказів, а в свідченнях є безліч суперечностей. Різні дати, різні локації, різні мови. Це все є у відкритому доступі.

Ключовий свідок у справі, який вцілів тоді в 2014 році в Слов'янську – це французький репортер Вільям Рогелон. Він був біля загиблого Рокеллі під час мінометного обстрілу.



Французький журналіст Вільям Рогелон (зліва)

Журналіст не зміг дати чіткої відповіді, з якого боку їх обстріляли, але припускає, що це зробили не сепаратисти. Інакше, на думку Рогелона, його вбили б на блокпості, якого він дістався після обстрілу. Згодом у "Радіо Свобода" повідомили, що під час перехресного допиту Рогелон повторив, що ніколи не бачив українських військових. У такий спосіб він повернувся до своїх свідчень 2014 року.

Просто уявіть собі: українських стрільців головний свідок взагалі ніколи не бачив, як і Віталія Марківа. Я, звичайно, не прокурор і не суддя, але пахне це все дуже погано.

З одного боку є боєць Нацгвардії, який виконував свій обов'язок. Ба більше, у його гвардійському підрозділі тоді не було важкої зброї, а саме мінометів. З іншого боку – італійський журналіст, який разом із росіянином приїхав на Схід для того, щоб висвітлювати військові події.

По-перше, як вказується, вони приїхали у Донецьк. По-друге, всі їхні контакти були виключно із сепаратистами. По-третє, дивний збіг обставин у нас виходить. Адже після загибелі італійця якимось дивом в Італії знаходиться ветеран АТО, на якого просто вішають всю цю муру.

Вплив італійсько-російської дружби на справу

Та чи не в італійсько-російській дружбі криється розгадка щодо такого дивного збігу обставин? Всі ж пам'ятають Сільвіо Берлусконі. Того самого, якого звинувачували не тільки в корупції, а ще він у 2015 році їздив в окупований Крим.



Берлусконі з російським президентом Володимиром Путіним

Берлусконі, вочевидь, любить Путіна й за першої нагоди намагається продемонструвати йому свою симпатію. Називає найкращим політиком світу.

Вся ця справа, на мою думку, це – каміння Європи в бік України. Якщо країна-член Євросоюзу дозволяє собі фабрикувати кримінальні справи на українських військових, а поки це так виглядає, то це – дно.

Я вважаю, що європейці повинні брати активну участь у цій справі, контролювати та добиватися справедливого суду. Щоб не тільки зняти з Віталія Марківа всі звинувачення, але й ще виплатити йому компенсацію за ці два несправедливо проведені роки за ґратами.

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Вже скоро у справі нацгвардійця буде оголошений вирок, обіцяють у травні-червні. Наостанок скажу від себе. Якщо журналіст їде в зону бойових дій на сторону терористів і окупантів й з ним стається щось стається, то вся відповідальність, в першу чергу, на самому журналісті.