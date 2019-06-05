Супрун ответила Зеленскому на неоднозначное заявление о ней в эфире

Ульяна Супрун еще не сделала выводов о том, каким человеком является и каким президентом будет Владимир Зеленский. В то же время она выразила надежду, что и глава государства не будет делать выводов до встречи и не будет называть ее оскорбительными именами.

Такие слова являются оскорбительными и достаточно непрофессиональными, сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения журналистам в Верховной Раде.

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Владимир Зеленский в эфире "1+1" на вопрос журналиста об отношении к нынешнему правительству дал неоднозначный ответ, когда вспомнили Ульяну Супрун. Президент сказал, что "к ней относятся по-разному" и "слава Богу, у моей семьи есть другой врач". Зеленский также с улыбкой спросил журналиста, знает ли он, "как ее называют".

Думаю, что он, возможно, из-за того, что так пошутил, ему стало неприятно – и он так нервно засмеялся. Посмотрим, как будет,

– прокомментировала это Супрун.

Исполняющая обязанности главы Минздрава подчеркнула, что ее команда "продолжает спокойно на своих должностях в министерстве и развивать медицинскую трансформацию".

"Мы уже готовим транзитную книгу, чтобы передать все наши наработки новой команде. Если останемся, с радостью будем работать на своей должности", – добавила она.

Супрун отметила, что в демократической европейской стране с приходом новой власти нужно спокойно передавать свои наработки.

Мы будем так и вести себя, а не шутить по телевидению и смеяться друг над другом с оскорблениями выступать. Я думаю, что это не очень показывает зрелость нашей страны,

– отметила руководительница министерства здоровья.

Что говорят у Зеленского о Супрун?

Идеолог команды Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что глава государства не будет рассматривать Супрун, как руководителя Министерства здравоохранения. Объяснил Стефанчук это тем, что существующий уровень медицинского обеспечения в Украине – не тот результат реформы, которого ожидали. Хотя, по его словам, определенные сдвиги есть.