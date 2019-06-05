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      Супрун відповіла Зеленському на неоднозначну заяву про неї в ефірі

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      Це не дуже показує зрілість країни, – Супрун про жарт Зеленського про неї
      Це не дуже показує зрілість країни, – Супрун про жарт Зеленського про неї / 24 канал

      Уляна Супрун ще не зробила висновків про те, якою людиною є і яким президентом буде Володимир Зеленський. Водночас вона висловила сподівання, що і глава держави не робитиме висновків до зустрічі та не називатиме її образливими іменами.

      Такі слова є образливими і досить непрофесійними, сказала виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я журналістам у Верховній Раді.

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      Володимир Зеленський в ефірі 1+1" на запитання журналіста про ставлення до теперішнього уряду дав неоднозначну відповідь, коли згадали Уляну Супрун. Президент сказав, що "до неї ставляться по-різному" і "слава Богу, у моєї сім’ї є інших лікар". Зеленський також із посмішкою запитав у журналіста, чи знає він, "як її називають".

      Думаю, що він, можливо, через те, що так пожартував, йому стало неприємно – і він так нервово посміявся. Побачимо, як буде,
      – прокоментувала це Супрун.

      Виконувачка обов’язків глави МОЗ наголосила, що її команда "продовжує спокійно працювати та розвивати медичну трансформацію".

      "Ми вже готуємо транзитну книжку, щоб передати всі наші напрацювання новій команді. Якщо залишимося, з радістю працюватимемо на своїй посадах", – додала вона.

      Супрун наголосила, що у демократичній європейській країні із приходом нової влади потрібно спокійно передавати свої напрацювання.

      Ми будемо так і поводитися, а не жартувати по телебаченню і сміятися один з одного з образами виступати. Бо я думаю, що це не дуже показує зрілість нашої країни,
      – наголосила очільниця міністерства здоров’я.

      Що кажуть у Зеленського про Супрун?Ідеолог команди Володимира Зеленського Руслан Стефанчук заявив, що глава держави не розглядатиме як керівника Міністерства охорони здоров'я Уляну Супрун. Пояснив Стефанчук це тим, що наявний рівень медичного забезпечення в Україні – не той результат реформи, якого очікували. Хоча, за його словами, певні зрушення є.

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      Теги: Новини України Медицина Новини політики Новини Здоров'я Володимир Зеленський Уляна Супрун Медична реформа Президент України
      Джерело: 24 канал
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