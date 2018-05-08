Суть Дня примирения не в героях, а жертвах, – интервью с историком Ярославом Грицаком

Об истории Дня примирения, его значении для украинцев и разнице в восприятии исторической правды Украины и России – в интервью 24 Каналу рассказал историк Ярослав Грицак.

– Почему День примирения – это праздник? Потому что Европа решила "Больше никогда войны". Это европейский праздник. Даже не праздник, а празднование. Потому что два раза мировая война исходила не из Азии, не из Америки, не из Африки, а из Европы. И в центре были конфликты между Англией, Францией и Германией.

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– Маки – это символ битвы, где погибло больше всего солдат. Миллионы солдат полегли на полях Франции. После этого и началась система примирения. "Больше никогда войны" – в центре этого символа не герои, а жертвы.

– Цена, которую заплатило человечество за эти две войны, огромна. Случилось так, что Украина не видела становления системы примирения. Потому что Украина была, как в консервной банке, в Советском Союзе. И мы только сейчас входим в этот процесс, так как разумной альтернативы нет.

Альтернатива – это война. Альтернатива – это российская позиция "Можем повторить". Если мы хотим отключения от того "Можем повторить" и хотим иметь примирение и жить совершенно иной достойной жизнью, то мы присоединимся именно к 8 мая – Дню примирения. Это очень для нас важно. Украина понесла тяжелые потери. Не Россия, не Германия, а Украина, Беларусь и Польша были главным полем битвы. Поэтому именно украинцы должны требовать "Никогда больше жертв, никогда больше войны".

– В Советском Союзе победила не окопная война, не окопная правда, не правда солдат, которые погибали, а правда тыловиков и генералов. Для последних эта война была определенной абстракцией. Они руководили ею издалека. Это война Жукова и всех остальных. В этом большая проблема. Если мы принимаем правду победителей, этих всех героев, это означает, что мы приглашаем войну. Если мы принимаем правду жертв, то это означает, что мы можем избежать войны. Разница между Украиной и Россией заключается именно в этом. В России так называемая "правда" творится сверху, по приказу президента. А Украина ищет другой правды, с самого общества, которое подверглось страшной несправедливости и жертв.

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