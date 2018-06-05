Святослав Вакарчук снялся в загадочной черно-белой фотосессии

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук снялся в атмосферной фотосессии на странице глянца ELLE Man.

В интервью ELLE Man певец рассказал о своей учебе в Стэнфорде и снялся для июльского выпуска журнала.

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"Большинство людей, с которыми я говорил об Америке, даже не допускают мысли, что можно поехать учиться в Стэнфорд просто потому, что это лучшее для тебя время, лучшая перезагрузка, потому что узнавать что-то новое – это важно. Так, в Америке я занимался поиском себя и учился, познавал новое", – подчеркнул Вакарчук.