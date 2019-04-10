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      "ЛДНР" хотят вернуться – какие условия должна поставить Украина?

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      Россия не смогла "поднять" оккупированные территории
      Россия не смогла "поднять" оккупированные территории / Фото из открытых источников

      Виктор Медведчук неожиданно "порадовал" новостью о том, что Донецк и Луганск согласны вернуться в состав Украины на правах автономии. Более того, даже Москва не возражает против такого сценария. Ура? Свершилось? Или мы имеем дело с бесхитростной манипуляцией?

      Для простоты сразу переведу с дипломатического на простой и понятный язык, хорошо? Москва заявила, что больше не хочет финансировать так называемые "народные республики". Но и терять контроль над ними не собирается. Значит, по мнению Кремля, так называемым республикам нужна "широкая автономия". То есть по факту российский контроль, но теперь уже полностью за украинский счет. Согласитесь, есть ощущение, что нас собираются где-то "кинуть". Причем не заморачиваясь слишком сложной схемой. И впихнуть нам ОРДЛО на российских же условиях еще до парламентских выборов. Грубоватая схема, ни грамма изящества.

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      Кому выгодно?

      Выгоды российской стороны очевидны. Прямые переговоры Киева с непризнанными властями Донецка и Луганска автоматически дают возможность настаивать на тезисе, что никакой российской агрессии нет. Есть гражданская война и вот под патронатом дружественной Москвы Киев и Донбасс ведут переговоры об окончании этой самой войны. Так что санкции совсем лишние и надо их срочно отменять. Мощное лобби в ЕС (представленное в первую очередь немецким бизнесом) над этим активно работает и такой козырь им бы очень пригодился.

      Второе – сохраняя фактический контроль над ОРДЛО, РФ снимает со своего бюджета груз финансирования этого недоразумения. И даже лучше – взваливает эту задачу на украинскую экономику, которая и без того переживает не лучшие времена. Сепаратистам при должностях и боевикам вообще все равно – откуда деньги. Служить будут тем же кураторам, амнистия – приятный бонус. Осталось понять, что выигрывает от такого "компромисса" Украина?

      Ответ простой – от такого плана Украина не выигрывает ничего. Только теряет. Мы получаем мощный российский анклав на Востоке. Но на куда более комфортных для них условиях – после амнистии, с автономией и правом избирать своих делегатов в Верховную Раду. Они, кстати, хотели еще приграничный режим с РФ (прозрачную границу вместо визового режима и стены) и право вето на внешнеполитические решения Верховной Рады. Да, и весь этот праздник жизни разграбленного и разоренного россиянами региона будет за наш счет. А это миллиарды, которые придется у кого-то забрать. Боевикам пенсии платить будем? Льготы, как ветеранам АТО? Ну, они же участвовали, пусть и на другой стороне. Раненым в боях с украинской армией инвалидность и пенсию, как военным?

      Спасибо за подарок, но мы не спешим

      Мне кажется, театр абсурда получается. В чем смысл это цирка для Украины? Возвращение территорий? Но возвращение территорий это несколько более широкое понятие, чем формальное признание Пушилина, что Донецкая автономия это Украина. Реальный контроль это не только украинский флаг над ОДА, это и политический контроль. Без всяких московских анклавов в качестве пятой колоны, стыдливо называемых "автономиями". Без всяких преимуществ одних регионов над другими – слишком заразителен бывает дурной пример. И амнистированные боевики в качестве "народной милиции" не нужны нам от слова "совсем". И пенсии боевикам и чиновникам оккупационных администраций украинцы платить не будут.

      Так что подарок шикарный, но нет. Приходите позже, мы не спешим, а вот Москву начинает прижимать. Все нормально – рано или поздно цена оккупации станет для них неподъемной, тогда и обсудим.

      А пока, чтобы не скучать, подумайте о том, что Крым тоже нужно вернуть Украине. Зачем нам разделять на разные стадии переговоров оккупированные РФ украинские территории? И сумму компенсации за ущерб от агрессии нужно обсудить будет. Сразу, а не потом.

      Автор: Кирилл Сазонов
      Источник: Sitе.ua

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      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Украина – Россия Российская пропаганда Война на Донбассе Виктор Медведчук Финансы Новости Донецка Новости Луганска
      Источник: Site.ua
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