Тейлор Свифт примерила образ рыжеволосой соблазнительницы в новом клипе: видео
9 июня состоялась официальная премьера видеоклипа певицы Тейлор Свифт в дуэте с американской кантри-группой Sugarland на песню "Babe".
В новом клипе на песню "Babe", Тейлор Свифт появилась в необычном образе – вместо блондинки перед зрителями появилась рыжеволосая соблазнительница.
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Известно, что эту песню Свифт написала еще в 2012 году. Она должна была войти в ее альбом "Red", но была записана только в апреле 2018 года.
Тейлор Свифт в образе рыжеволосой соблазнительницы
Главные роли в клипе исполнили солистка Sugarland Дженнифер Неттлз и звезда фильма "Возвращение Супермена" Брэндон Рут. Они сыграли семейную пару.
Мы знаем друг друга уже много лет, еще с тех времен, когда Тейлор только начинала свою карьеру. В 2003 году вышел наш первый альбом Premium Quality Tunes, и она до сих пор хранит этот диск, на котором мы тогда оставили ей автограф,
– рассказала Дженнифер Неттлз.
Sugarland – Babe ft. Taylor Swift: смотрите видео