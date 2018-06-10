Тейлор Свифт примерила образ рыжеволосой соблазнительницы в новом клипе: видео

9 июня состоялась официальная премьера видеоклипа певицы Тейлор Свифт в дуэте с американской кантри-группой Sugarland на песню "Babe".

В новом клипе на песню "Babe", Тейлор Свифт появилась в необычном образе – вместо блондинки перед зрителями появилась рыжеволосая соблазнительница.

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Известно, что эту песню Свифт написала еще в 2012 году. Она должна была войти в ее альбом "Red", но была записана только в апреле 2018 года.



Тейлор Свифт в образе рыжеволосой соблазнительницы

Главные роли в клипе исполнили солистка Sugarland Дженнифер Неттлз и звезда фильма "Возвращение Супермена" Брэндон Рут. Они сыграли семейную пару.

Мы знаем друг друга уже много лет, еще с тех времен, когда Тейлор только начинала свою карьеру. В 2003 году вышел наш первый альбом Premium Quality Tunes, и она до сих пор хранит этот диск, на котором мы тогда оставили ей автограф,

– рассказала Дженнифер Неттлз.

Sugarland – Babe ft. Taylor Swift: смотрите видео