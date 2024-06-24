Как теракт в московском "Крокус Сити Холле", так и эта бойня в Дагестане продемонстрировали слабость силовых структур России. Об этом 24 каналу озвучил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что всего пятеро вооруженных людей смогли совершить нападение и убить по меньшей мере 17 российских правоохранителей.

Смотрите также Боец ММА, сыновья и племянник чиновника: кто совершил нападение в Дагестане

В России некому будет остановить следующие теракты

Чем меньше в России становится силовиков, тем меньше их поедет воевать в Украину – это, по мнению Ступака, существенный плюс для нашего государства. Он считает, что события на Кавказе могут быть продолжением террористического акта, который совершили в "Крокусе" в марте 2024 года.

"Нападавшие смогли поставить силовиков республики в позицию буквы "Z". А если их будет 500? Тогда республика, где это произойдет, выйдет из состава России или наоборот сможет присоединить в свой состав соседние регионы, или пойти маршем на Москву", – предположил Иван Ступак.

Приоритет ФСБ России – проукраинские граждане

Приоритетное направление работы ФСБ страны-агрессора – искать украинское присутствие, проукраински настроенных граждан среди россиян, тех украинцев, которые получили паспорта России. Все остальное – выпадает из их фокуса. Именно поэтому, по мнению Ступака, есть возможность и потенциал для наращивания таких терактов, как в "Крокусе" или Дагестане.

Российское мвд в прошлом году признавало, что у них около 100 тысяч вакантных позиций по всей России, силовиков не хватает. Когда появляется вакуум, его начинает заполнять другая сила – криминалитет, это хорошо, пусть в России так и происходит,

– отметил Ступак.

Бывший сотрудник СБУ рассказал, что россияне уже начали обвинять в событиях в Дагестане – Украину и американцев, якобы один из стрелков использовал американское ружье, а это, по мнению россиян, означает, что "спонсор" этого действа – правительство США.

Коротко о последствиях нападения в Дагестане

В результате терактов в Махачкале и Дербенте погибли, согласно последним данным, 24 человека. Среди них гражданские, правоохранители и боевики. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что было убито 6 боевиков. Российские паблики распространяют информацию, что 3 нападавших – это родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, он же оказался членом российской партии "Единая Россия". Его уже задержали.