Як теракт в московському "Крокус Сіті Холлі", так і ця бійня в Дагестані продемонстрували слабкість силових структур Росії. Про це 24 каналу озвучив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, наголосивши, що всього п'ятеро озброєних людей змогли вчинити напад і вбити щонайменше 17 російських правоохоронців.

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В Росії не буде кому зупинити наступні теракти

Чим менше в Росії стає силовиків, тим менше їх поїде воювати в Україну – це, на думку Ступака, суттєвий плюс для нашої держави. Він вважає, що події на Кавказі можуть бути продовженням терористичного акту, який вчинили в "Крокусі" в березні 2024 року.

"Нападники змогли поставити силовиків республіки в позицію літери "Z". А якщо їх буде 500? Тоді республіка, де це відбудеться, вийде зі складу Росії або навпаки зможе приєднати до свого складу сусідні регіони, або піти маршем на Москву", – припустив Іван Ступак.

Пріоритет ФСБ Росії – проукраїнські громадяни

Пріоритетний напрямок роботи ФСБ країни-агресорки – шукати українську присутність, проукраїнськи налаштованих громадян серед росіян, тих українців, які отримали паспорти Росії. Все решта – випадає з їхнього фокуса. Саме тому, на думку Ступака, є можливість і потенціал для нарощування таких терактів, як у "Крокусі" чи Дагестані.

Російське мвс минулого року визнавало, що в них близько 100 тисяч вакантних позицій по всій Росії, силовиків не вистачає. Коли з'являється вакуум, його починає заповнювати інша сила – криміналітет, це добре, хай в Росії так і відбувається,

– зазначив Ступак.

Колишній співробітник СБУ розповів, що росіяни вже почали звинувачувати в подіях у Дагестані – Україну та американців, буцімто один зі стрільців використовував американську рушницю, а це, на думку росіян, означає, що "спонсор" цього дійства – уряд США.

Коротко про наслідки нападу в Дагестані

В результаті терактів у Махачкалі та Дербенті загинули, згідно з останніми даними, 24 людини. Серед них цивільні громадяни, правоохоронці та бойовики. Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що було вбито 6 бойовиків. Російські пабліки поширюють інформацію, що 3 нападників – це родичі голови Сергокалинського району Магомеда Омарова, він же виявився членом російської партії "Єдина Росія". Його вже затримали.