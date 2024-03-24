Заметим, что вечером 24 марта Басманный суд Москвы сообщил имена еще двух фигурантов по делу теракта в "Крокус Сити Холле". Так, первого подозреваемого зовут Мирзоев Далерджон Баротович, а другого задержанного – Рачабализод Саидакрами Муродали.
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Видели в "Крокусе" за две недели до теракта
Московский суд официально сообщил имена мужчин, которых подозревают в преступлении. Российские СМИ сообщают, что один из террористов накануне нападения посетил мероприятие в "Крокус Сити Холл".
Отмечается, что его посещение торгового центра было связано с организацией теракта. Он якобы хотел посмотреть планирование, расположения постов охраны и просчитать пути отхода.
По словам фотографа, который обнародовал кадры, он работал в "Крокусе" 7 марта и делал кадры посетителей. Одним из сфотографированных лиц оказался задержанный Фариддун Шамсутдин.
Фотограф утверждает, что узнал его только после задержания. Напомним, что речь идет о мужчине, который ранее заявил, что на него в телеграмме вышел "помощник проповедника", который предложил деньги за услугу.
По его словам, сделка была на полмиллиона рублей и он получил половину суммы на карточку. От кого именно были получены деньги, задержанный не сказал. По его словам, у контакта в телеграмме не было имени и фамилии.
Что известно об обвиняемых в теракте: основное
- По сообщениям российских СМИ, подозреваемому Далерджону Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана и имеет четверо несовершеннолетних детей. Мирзоев имел временную регистрацию на три месяца в Новосибирске, которая уже закончилась. Он также добавил, что не имел постоянной работы.
- Второй подозреваемый, Рачабабализода Саидакрами Муродали, заявил, что имеет регистрацию в России, но не помнит, где именно, а также попросил переводчика.
- В 2018 году мужчина жил в российском Подольске. Тогда же его оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение правил пребывания в России: Саидакрами превысил 90-дневный срок пребывания в стране. Суд обязал его осуществить "контролируемый самостоятельный выезд" из России.