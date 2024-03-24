Зауважимо, що ввечері 24 березня Басманний суд Москви повідомив імена ще двох фігурантів у справі теракту у "Крокус Сіті Холі". Так, першого підозрюваного звуть Мірзоєв Далерджон Баротович, а іншого затриманого – Рачабалізод Саїдакрамі Муродалі.

Дивіться також Перші обвинувачені – вже у суді, їм обирають запобіжні заходи: що відомо про теракт під Москвою

Бачили у "Крокусі" за два тижні до теракту

Московський суд офіційно повідомив імена чоловіків, яких підозрюють у злочині. Російські ЗМІ повідомляють, що один із терористів напередодні нападу відвідав захід у "Крокус Сіті Холл".

Зазначається, що його відвідування торгового центру було пов'язане з організацією теракту. Він нібито хотів подивитися планування, розташування постів охорони та прорахувати шляхи відходу.

За словами фотографа, який оприлюднив кадри, він працював у "Крокусі" 7 березня та робив кадри відвідувачів. Одним зі сфотографованих осіб виявився затриманий Фаріддун Шамсутдін.

Фотограф стверджує, що впізнав його лише після затримання. Нагадаємо, що мова йде про чоловіка, який раніше заявив, що на нього в телеграмі вийшов "помічник проповідника", який запропонував гроші за послугу.

За його словами, угода була на півмільйона рублів і він отримав половину суми на картку. Від кого саме було отримано гроші, затриманий не сказав. За його словами, у контакту в телеграмі не було імені та прізвища.

Що відомо про обвинувачуваних у теракті: основне