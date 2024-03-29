Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что подозреваемых сейчас избивают, задерживают и унижают. Более того, в России мы видим очевидное преследование по этническим мотивам.

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Как Путин использовал теракт

"В России – чистки, разжигание ксенофобии. Владимир Путин и его режим были главными бенефициарами теракта, потому что это один из способов разжечь ненависть к социальным межэтническим группам, а прежде всего к Украине", – сказал Яковенко.

Сразу после теракта Путин заявил, что к стрельбе якобы причастен Киев. Это должно было стать дополнительным стимулом для мобилизации и продолжения войны. Даже есть такая организация "Русский православный собор". Он объявил Украине священную войну, то есть это фактически перевод войны на другой уровень.

Пропагандист Владимир Соловьев уже призвал поквартально уничтожать Харьков, Киев, он возмутился, почему украинская столица до сих пор стоит, ведь там якобы не осталось гражданских. Все они якобы выехали в Россию, а в Киеве живут только "нацисты, которых надо уничтожать".

Учитывая риторику, это свидетельствует о том, что войну переводят на другой уровень – священный, тотальный, на уровень абсолютного уничтожения всего народа,

– подчеркнул Яковенко.

Почему такое внимание к мигрантам

По России распространяется всеобщая ненависть, для которой не нужно никаких оснований. Она распространяется на мигрантов, Украину, Запад, на Соединенные Штаты, ЛГБТ и так далее. Путину очень важно поддерживать такое настроение и убедить население страны якобы вокруг них одни враги.

Ему важно разжигать ненависть против различных групп, чтобы создать ощущение осажденной крепости, когда вокруг враги. Такая ситуация действительно вызывает желание обороняться, уничтожать всех вокруг, стрелять по сторонам – это состояние выгодно Путину,

– подчеркнул Яковенко.

Такой план частично сработал. Заметно, что людей погрузили в состояние, когда нет никаких запретов, а все пытки оправданы. Например, пропагандисты открыто радовались, когда подозреваемым отрезали ухо, выдавливали глаза, били током. Сейчас с энтузиазмом "раскручивается" идея о снятии моратория на смертную казнь.

Теракт используют как инструмент, как спусковой крючок для высвобождения наиболее садистских наклонностей в людях. Это очень важная история, потому что Путину на его шестом сроке нужна совсем другая страна,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Диктатора не устраивает расслабленная страна, которая думает, что война где-то далеко. Ему нужно мобилизованное, озлобленное государство, которое ненавидит всех вокруг. Для того, чтобы перевести Россию в такое состояние Путин использует все возможные методы.

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