В сеть попало видео, как на крыше одного из зданий снайпер стреляет по нападавшему.

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Снайпер "опоздал"

На кадрах, опубликованных в соцсети, зафиксирован момент выстрела в Дональда Трампа и реакцию снайпера CST (Counter Sniper Team) секретной службы. Четко видно, что во время того, как американский политик что-то рассказывает своим потенциальным избирателям, начинают раздаваться выстрелы. Уже после того, как нападающий открыл огонь, снайпер отвечает ему.

В сети возмущаются тем, что снайпер позволил злоумышленнику осуществить выстрел первым. Отмечается, что нападавший якобы успел сделать 8 выстрелов, прежде чем, его "нейтрализовали".

Как реагировал снайпер на стрельбу в сторону Трампа: смотрите видео

Также сообщается, что полицию якобы предупредили свидетели о странного вооружённого человека, который ползал на крыше здания, расположенного неподалеку. Пользователи сети возмущены, почему не были приняты меры, чтобы предотвратить стрельбу.

Напомним, что по данным New York Post, в направлении Дональда Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка. Накануне покушения студент записал видео, где выражает ненависть к Трампу и республиканцам.

Что известно о покушении на Трампа