У мережу потрапило відео, як на даху однієї з будівель снайпер стріляє по нападнику.

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Снайпер "запізнився"

На кадрах, опублікованих в соцмережі, зафіксовано момент пострілу у Дональда Трампа і реакцію снайпера CST (Counter Sniper Team) секретної служби. Чітко видно, що під час того, як американський політик щось розповідає своїм потенційним виборцям, починають лунати постріли. Вже після того, як нападник відкрив вогонь, снайпер відповідає йому.

У мережі обурюються тим, що снайпер дозволив зловмиснику здійснити постріл першим. Зазначається, що нападник нібито встиг зробити 8 пострілів, перш ніж, його "нейтралізували".

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Також повідомляється, що поліцію нібито попередили свідки про дивного озброєного чоловіка, який повзав на даху будівлі, розташованої неподалік. Користувачі мережі обурені, чому не було вжито заходів, аби запобігти стрілянині.

Нагадаємо, що за даними New York Post, у напрямку Дональда Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку. Напередодні замаху студент записав відео, де висловлює ненависть до Трампа і республіканців.

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