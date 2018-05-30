Турция скрутила Россию в трубу

Не так давно разразился скандал в "Сбербанке", который разогнал свой аналитический отдел, подсчитавший, что проекты газопроводов "Газпрома" – провальные и убыточные.

Аналитики подсчитали, что газопроводы "Северный поток - 2", "Турецкий поток" и "Сила Сибири", общей стоимостью более 90 миллиардов долларов, не только не окупятся даже через 50 лет, но и станут причиной убытков монополии суммой на 30 миллиардов долларов.

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Но с неугодными аналитиками если разделаться и получилось, то вот с партнерами по строительству оных газопроводов так не получится, и первый звоночек о надежности тандемов поступил намедни из Турции.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что между республикой и РФ было достигнуто соглашение о предоставлении скидки на поставленный в 2015-2016 годах газ в размере 10,25%. По сути, Москва должна выплатить Анкаре разницу в размере 1 миллиард долларов. Взамен Турция дает добро на вывод "Турецкого потока" на территорию Турции и прокладку его до одной из стран ЕС.

Что же, ситуация с миллиардом неприятная, но, с другой стороны, Россия получает возможность поставлять по этой ветке газ в ЕС! Вроде как равноценный обмен, однако…

Однако повода откупоривать баночку боярки нет. Ведь данный финт ушами Анкары ярко продемонстрировал, кто в этом проекте главный и кто будет вертеть Россией на трубе в дальнейшем. Фактически, "Газпром" оказался в ежовых рукавицах Эрдогана, который будет не только в данном случае выторговывать для Турции выгодные дивиденды, но и в будущем. Но, главное, кто дает гарантии, что "Турецкий поток" в свете санкций вообще пойдет в Европу?

А потому, можно смело приписывать к потерям "Газпрома" не только еще 1 миллиард долларов, но и выводить новую формулу успешного "манагмента" монополии.

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