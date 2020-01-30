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      Россия – наш главный стратегический партнер: в Киеве разгорелся скандал из-за странных билбордов

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      В Киеве вывесили пророссийские билборды / facebook.com/Dzhulay

      Билборды с неоднозначным текстом "Россия – наш главный стратегический партнер", под которым стоит подпись "Олег Катющенко", разместили в Киеве 29 января. Киевляне массово публикуют в сети фото и возмущаются, активисты же вызвали полицию с требованием убрать рекламу, что нарушает законодательство Украины.

      В среду, 29 января, в Киеве заметили билборды с надписью "Россия – наш главный стратегический партнер". Неоднозначная реклама за подписью предпринимателя Олега Катющенко вызвала резонанс и возмущение у киевлян. 

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      Фото и видео с билбордами массово публикуют в соцсетях. Билборды заметили минимум у метро "Житомирская" и на Позняках. 

      Действительно ли причастен Олег Катющенко к билбордам со скандальной надписью – пока не известно. 

      Кто такой Олег Катющенко? Это бизнесмен, основатель компании "Holly Industrial". Компания существует с 2011 года, занимается строительством.

      Также человек зарегистрирован в Киеве с 2002 года как ФЛП с основным видом деятельности "аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью".

      На сайте, который публикует отзывы о предприятиях, есть информация, что после Революции Достоинства в 2014 году Катющенко переехал в Москву. 

      По состоянию на 1:00 ночи 30 января по вызову активистов к месту расположения билборда на Позняках приехала полиция. После непродолжительных переговоров относительно того, кто должен снять эту рекламу (сами активисты или коммунальщики), к билборду таки приехала специальная техника. 

      В конце концов, билборд на Позняках с пророссийской надписью сняли. 

      Заметим, что комментарии к сообщениям в основном возмущенные: люди не понимают, как размещение билбордов с такой надписью могли вообще позволить. Обращают внимание и на то, что эти билборды прямо нарушают закон, по меньшей мере, в части о рекламе на украинском языке. 

      закон
      Закон 2704 предусматривает обязательство размещать рекламу на украинском языке

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      29 января
      1713
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Киева Новости Украины Украина – Россия Скандал Российская пропаганда Новости России
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