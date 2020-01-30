Россия – наш главный стратегический партнер: в Киеве разгорелся скандал из-за странных билбордов

Билборды с неоднозначным текстом "Россия – наш главный стратегический партнер", под которым стоит подпись "Олег Катющенко", разместили в Киеве 29 января. Киевляне массово публикуют в сети фото и возмущаются, активисты же вызвали полицию с требованием убрать рекламу, что нарушает законодательство Украины.

В среду, 29 января, в Киеве заметили билборды с надписью "Россия – наш главный стратегический партнер". Неоднозначная реклама за подписью предпринимателя Олега Катющенко вызвала резонанс и возмущение у киевлян.

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Фото и видео с билбордами массово публикуют в соцсетях. Билборды заметили минимум у метро "Житомирская" и на Позняках.

Действительно ли причастен Олег Катющенко к билбордам со скандальной надписью – пока не известно.

Кто такой Олег Катющенко? Это бизнесмен, основатель компании " Holly Industrial ". Компания существует с 2011 года, занимается строительством.



Также человек зарегистрирован в Киеве с 2002 года как ФЛП с основным видом деятельности "аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью".



На сайте, который публикует отзывы о предприятиях, есть информация, что после Революции Достоинства в 2014 году Катющенко переехал в Москву.

По состоянию на 1:00 ночи 30 января по вызову активистов к месту расположения билборда на Позняках приехала полиция. После непродолжительных переговоров относительно того, кто должен снять эту рекламу (сами активисты или коммунальщики), к билборду таки приехала специальная техника.

В конце концов, билборд на Позняках с пророссийской надписью сняли.

Заметим, что комментарии к сообщениям в основном возмущенные: люди не понимают, как размещение билбордов с такой надписью могли вообще позволить. Обращают внимание и на то, что эти билборды прямо нарушают закон, по меньшей мере, в части о рекламе на украинском языке.



Закон 2704 предусматривает обязательство размещать рекламу на украинском языке