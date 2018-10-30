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      У обвиняемого в разсылке бомб в США нашли список потенциальных целей

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      Сезар Сейак
      Сезар Сейак / independent

      Список потенциальных целей, который насчитывает более 100 человек, обнаружили у обвиняемого в отправке посылок с самодельными взрывными устройствами в США Сезара Сейака.

      Об этом сообщила телекомпания NBC.

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      Отмечается, что ФБР работает над тем, чтобы выйти на контакт со всеми лицами, указанными в списке, и предупредить их. Конкретных имен в материале NBC не приводится. Следователи не исключают, что обвиняемый мог разослать больше бомб, чем было обнаружено.

      Телеканал также отмечает, что Сейак, по данным властей, искал в интернете информацию о политиках, журналистах и представителей сферы шоу-бизнеса. Агентство Associated Press в свою очередь пишет, что во время обыска в Сейака были обнаружены паяльное оборудование, принтер и почтовые марки, схожие с теми, которые были наклеены на посылки. Власти считают, что обвиняемый изготавливал взрывные устройства в своем фургоне.

      В понедельник Сейак впервые предстал перед судом в Майами (штат Флорида), где ему зачитали обвинения в официальном порядке. Прокуратура ходатайствовала лишить его возможности выйти под залог до начала процесса.

      Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты со взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Следствие установило, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо. 26 октябряправоохранители задержали первого подозреваемого – им оказался 56-летний Сезар Сайок-младший.

      Теги: Новости США Посылки с бомбами в США
      Источник: 24 Канал
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