У обвиняемого в разсылке бомб в США нашли список потенциальных целей

Список потенциальных целей, который насчитывает более 100 человек, обнаружили у обвиняемого в отправке посылок с самодельными взрывными устройствами в США Сезара Сейака.

Об этом сообщила телекомпания NBC.

Читайте также: Российские братья и Сирия: о чем говорят соцсети подозреваемого в рассылке бомб в США

Отмечается, что ФБР работает над тем, чтобы выйти на контакт со всеми лицами, указанными в списке, и предупредить их. Конкретных имен в материале NBC не приводится. Следователи не исключают, что обвиняемый мог разослать больше бомб, чем было обнаружено.

Телеканал также отмечает, что Сейак, по данным властей, искал в интернете информацию о политиках, журналистах и представителей сферы шоу-бизнеса. Агентство Associated Press в свою очередь пишет, что во время обыска в Сейака были обнаружены паяльное оборудование, принтер и почтовые марки, схожие с теми, которые были наклеены на посылки. Власти считают, что обвиняемый изготавливал взрывные устройства в своем фургоне.

В понедельник Сейак впервые предстал перед судом в Майами (штат Флорида), где ему зачитали обвинения в официальном порядке. Прокуратура ходатайствовала лишить его возможности выйти под залог до начала процесса.

Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты со взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Следствие установило, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо. 26 октябряправоохранители задержали первого подозреваемого – им оказался 56-летний Сезар Сайок-младший.