У обвинуваченого в надсиланні бомб у США знайшли список потенційних цілей

Список потенційних цілей, що нараховує більше 100 чоловік, виявили у обвинуваченого у відправленні посилок з саморобними вибуховими пристроями в США Сезара Сейака.

Про це повідомила телекомпанія NBC.

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Зазначається, що ФБР працює над тим, щоб вийти на контакт з усіма особами, вказаними у списку, і попередити їх. Конкретних імен у матеріалі NBC не наводиться. Слідчі не виключають, що обвинувачений міг розіслати більше бомб, ніж було виявлено.

Телеканал також зазначає, що Сейак, за даними влади, шукав в інтернеті інформацію про політиків, журналістів та представників сфери шоу-бізнесу. Агентство Associated Press у свою чергу пише, що під час обшуку у Сейака були виявлені паяльне обладнання, принтер і поштові марки, схожі з тими, які були наклеєні на посилки. Влада вважає, що обвинувачений виготовляв вибухові пристрої у своєму фургоні.

У понеділок Сейак вперше постав перед судом в Майамі (штат Флорида), де йому зачитали звинувачення в офіційному порядку. Прокуратура клопотала позбавити його можливості вийти під заставу до початку процесу.

Нагадаємо, 24 та 25 жовтня низка впливових американських політиків і діячів почали отримувати пакунки із вибухівкою всередині. Так, підозрілі посилки адресували Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, Джорджу Соросу та іншим. Слідство встановило, що відправник усіх пакунків – одна і та ж особа. 26 жовтня правоохоронці затримали першого підозрюваного – ним виявився 56-річний Сезар Сайок-молодший.