После ряда экспертиз и длительного расследования полицейским наконец предъявили обвинения в убийстве.

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Заметим, что Мануэль Эллис умер после жесткого задержания правоохранителями. Один из полицейских продолжил удерживать Эллиса, несмотря на то, что он много раз говорил силовикам, что не может дышать.

Кого обвиняют в убийстве Мануэля Эллиса

Генеральный прокурор предъявил:

Кристоферу Бербанку и Мэтью Коллинзу обвинения в убийстве второй степени,

Тимоти Рэнкину – в умышленном убийстве первой степени.

Ренкина также обвиняют в том, что именно он давил на спину Эллиса, когда тот просил отпустить его, потому что он не может дышать.

Свидетели заявили, что видели, как Бербанк и Коллинз напали на Эллиса из-за того что тот якобы провоцировал их. Судебно-медицинский эксперт округа Пирс назвал смерть Эллиса убийством. Видеозапись, которую записали свидетели, подтвердила, что убитый не пытался ударить офицеров, хотя он сопротивлялся их попыткам удержать его.

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Убийства темнокожих в США

Последние несколько лет появляется все больше новостей о том, что в Штатах во время задержания убивают темнокожих. Наверное, одним из самых громких случаев такого убийства является смерть Джорджа Флойда.

Как это было