Після низки експертиз та тривалого розслідування поліцейським нарешті пред'явили звинувачення у вбивстві.

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Зауважимо, що Мануель Елліс помер після жорсткого затримання правоохоронцями. Один з поліцейських продовжив утримувати Елліса, попри те, що він багато разів говорив силовикам, що не може дихати.

Кого звинувачують у вбивстві Мануеля Елліса

Генеральний прокурор пред'явив:

Крістоферу Бербанку і Метью Коллінзу звинувачення у вбивстві другого ступеня,

Тімоті Ренкін – у навмисному вбивстві першого ступеня.

Ренкіна також звинувачують у тому, що саме він тиснув на спину Елліса, коли той просив відпустити його, бо він не може дихати.

Свідки заявили, що бачили, як Бербанк і Коллінз напали на Елліса через те що той нібито провокував їх. Судово-медичний експерт округу Пірс назвав смерть Елліса вбивством. Відеозапис, яку записали свідки, підтвердила, що убитий не намагався вдарити офіцерів, хоча він пручався їхнім спробам утримати його.

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Вбивства темношкірих у США

Останні кілька років у США з'являється все більше новин про те, що у Штатах під час затримання вбивають темношкірих. Напевно, одним з найгучніших випадків такого вбивства є смерть Джорджа Флойда.

Як це було