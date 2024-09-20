Избрание меры пресечения происходило в Святошинской окружной прокуратуре Киева. 41-летнего подозреваемого отправили в СИЗО до 16 ноября 2024 года. Сейчас задержанный мотивов своего жестокого поступка не объяснил, а также отказался давать показания.

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Убийство на заправке

Напомним, что 18 сентября утром на АЗС на Кольцевой дороге подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки Derya Сагіпа X-Celerate CRX 201 в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки Honda Accord.

После короткого диалога он совершил смертельный выстрел в голову владельца машины, после чего забрал ключи от автомобиля, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления.

Вскоре злоумышленника задержали. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов.