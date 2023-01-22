К правоохранителям 21 января обратилась 45-летняя женщина. Она заявила, что обнаружила в квартире отца тело человека без головы и рук.

К теме На Харьковщине парень убил отца и выбросил тело в сливную яму: жуткие фото

Пенсионер после убийства скрылся

Дочь задержанного рассказала, что в последний раз ее 80-летний отец выходил на связь несколько дней назад и больше никак о себе не напоминал. Поэтому она решила наведаться к нему домой, где и увидела жуткую картину. Работники следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия изъяли вещественные доказательства:

одежда погибшего,

возможные орудия убийства.

Следователи начали досудебное расследование и открыли уголовное производство за "преднамеренное убийство". Работники криминальной полиции при отработке прилегающей территории провели поквартирный опрос жителей многоэтажки.

Они выяснили, что отец заявительницы накануне общался с 84-летним жителем района, проживающим в соседнем доме. Правоохранители оперативно установили место жительства жертвы и выяснили, что пенсионер не появлялся дома уже 2 дня.

Вскрытие тела показало, что убит именно этот гражданин. Отец заявительницы, он же владелец квартиры, где произошло убийство, отключил мобильные телефоны и скрылся в неизвестном направлении,

– сообщили в полиции.

Правоохранители отработали все возможные места, где мог скрываться пенсионер, проверили круг его знакомых, родственные и дружеские связи, а также ориентировали на розыск наряды полиции и патрульных.

Смотрите фото задержания пенсионера / Фото полиции Харьковской области

Заметьте Изуродованное тело украинца нашли в Польше: первые детали жестокого преступления

Правоохранители нашли злоумышленника

Наконец, полицейские обнаружили злоумышленника на автобусной остановке по улице Академика Павлова при выезде из Харькова. Он объяснил следователям, что днем 19 января встретил на улице пострадавшего и пригласил его в гости. Там они употребляли алкоголь.

"Застолье затянулось до вечера, в это время между мужчинами возникла ссора. Гость разозлил хозяина квартиры и тот ударил его несколько раз топором в лицо, после чего спокойно пошел спать", – говорится в сообщении полиции.

Утром на следующий день пенсионер увидел, что натворил, и решил избавиться от тела. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и на следующий день вывез его части на тачке за пределы Харькова. Остатки злоумышленник зарыл на территории садового участка.

После этого мужчина хотел выехать на территорию другой области, а затем покинуть пределы Украины. Однако по дороге его задержали сотрудники уголовного розыска.

Полицейские обнаружили части тела убитого в том месте, где указал задержанный. Мужчине объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит до 15 лет за решеткой.