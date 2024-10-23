Ситуация случилась в небольшом немецком городке Мурнау. Об этом сообщает агентство AP.

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Детали убийства

В Прокуратуре Мюнхена заявили, что двое жертв были знакомы с подозреваемым. В день убийства они вместе выпивали и поспорили о ситуации в Украине.

Обвиняемый считает, что "его национальная гордость была задета". Именно поэтому он решил убить двух украинцев, которые в то время были навеселе.

Один из украинцев был убит сразу, другой от полученных ранений скончался в больнице. В прокуратуре заявили, что подозреваемый "как сторонник преувеличенного русского национализма, безоговорочно поддерживает российскую захватническую войну против Украины."

Двое украинцев были доставлены в Германию для лечения ранений, которые получили на войне. Их прооперировали в городе Мурнау. Мужчины восстанавливались после операций и были физически ограниченными.

В субботу 27 апреля, после резни, полиция оперативно прибыла на место происшествия и сразу начала поисковые мероприятия. Вскоре неподалеку от места преступления был задержан 57-летний гражданин России. Одному из погибших мужчин было 23 года, другому – 36.