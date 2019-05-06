Убийство Бузины: председательствующий судья взял самоотвод

Судья Евгений Сидоров, председательствующий по делу убийства журналиста Олеся Бузины, взял самоотвод. О своем решении он сообщил на заседании 6 мая.

Адвоката Артем Захаров уверяет, что теперь все этапы слушания этого дела, которые продолжались 15 месяцев, нивелируются. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

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Между тем судья Сидоров отметил, что данное производство находится на его рассмотрении с января 2018 года и было проведено около 25 судебных заседаний.

Все это время, несмотря на постоянное давление и проявления пренебрежительного отношения ко мне лично и моим коллегам со стороны отдельных участников процесса, прилагались все усилия для обеспечения законности, соблюдения прав всех участников процесса и оперативности рассмотрения данного уголовного производства,

– заявил Евгений Сидоров.

"Отдельные участники процесса предприняли все возможные меры для дискредитации состава суда в целом и меня, как председательствующего судьи в частности. А также путем злоупотребления предоставленными им процессуальными правами приложили все усилия для затягивания рассмотрения уголовного производства и подрыва доверия ко мне", – добавил Сидоров.



Судья Евгений Сидоров

Суд присяжных заявление Сидорова о самоотводе удовлетворил, а уголовное дело направил руководителю аппарата Шевченковского райсуда Киева для решения вопроса относительно формирования нового состава суда. Однако прокурор, потерпевшая и ее представитель возражали против удовлетворения такого заявления.

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После смены председательствующего судьи судебное разбирательство может начаться с начала, с зачитывания обвинительного акта прокурором.

Кто такой Олесь Бузина? Это украинский журналист, который, по словам значительного количества художников и общественных деятелей, имел украинофобские взгляды. Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоэтажного дома. В июне были задержаны 2 человека, которых подозревают в преступлении.