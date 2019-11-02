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      Убили скандального высокопоставленного российского силовика Ельджаркиева: видео 18+

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      В Москве убили высокопоставленного силовика
      В Москве убили высокопоставленного силовика / Иллюстративное фото (pixabay)

      Двух мужчин застрелили в Москве примерно в семь вечера 2 ноября. Один из них – известный в России силовик, начальник Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагим Ельджаркиев. В сети появилось видео нападения.

      По рассказам очевидцев, преступление произошло во дворе жилого дома на западе Москвы. Три человека находились в салоне автомобиля марки "Мерседес". Через некоторое время двое вышли покурить, и именно в этот момент к ним подбежал мужчина в красно-черной куртке и начал стрелять. Жертвы нападения погибли на месте, а тот, кто остался в машине – живой и дает показания.

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      Российские СМИ, в частности ТАСС и "Интерфакс", сообщили, что погибшие – начальник центра по противодействию экстремизму Республики Ингушетия Ибрагим Ельджаркиев и его брат, известный нейрохирург Ахмед Ельджаркиев.

      Видео 18+: момент убийства Ельджаркиева попал на камеры

       

       

      Глава регионального центра "Э" Ибрагим Ельджаркиев приехал в Москву в командировку, как пишет телеграмм-канал MASH, сопровождая одного из ключевых свидетелей по уголовному делу. В ТАСС пишут, что наоборот – Ельджаркиев был в Москве по личным делам, а не по работе. Сходятся в одном: киллер заранее знал, когда и где будет находиться силовик – во дворе дома на Академика Анохина в Москве.

      Видео с места преступления (18+):

       

       

      Полиция пока разыскивает преступника и рассматривает две версии мотива убийства: профессиональная деятельность или личные отношения. В Ингушетии у мужчины было много врагов. Телеграмм канал Baza пишет, например, что убийство может быть связано с гибелью правнука ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева (родственники в этом обвиняли именно ведомство Ельджаркиева).

      Что известно о скандалах вокруг Ельджаркиева?
      Известно, что на высокопоставленного силовика уже покушались. В январе 2019 года нападение произошло возле аэропорта Магаса – преступники расстреляли автомобиль Ельджаркиева, но мужчина выжил.

      В июле 2018 года ему якобы тоже угрожали убийством, причем непосредственный подчиненный. Тот якобы обвинял руководителя в принуждении к фабрикации дела. Говорится о младшем лейтенанте Тимуре Албакове, который заявлял, что начальник заставлял подбрасывать вещественные доказательства, а тех, кто отказывался, – пугал увольнением. Во время одной из ссор Албаков достал пистолет и направил в сторону Ельджаркиева, как считало следствие, но сам Албаков это отрицал.

      Примечательный факт: прежнее руководство ингушского ЦПЭ осудили за пытки. В частности, с 2013 по 2017 годы ЦПЭ возглавлял Тимур Хамхоев. В 2018 году его приговорили к 7 годам колонии общего режима. Его заместитель Сергей Хандогин получил 3 года условно. Более того – оперативник Алихан Беков будет сидеть 10 лет за убийство задержанного, и еще 4 фигуранта дела получили от 3 до 10 лет лишения свободы. Ибрагим Ельджаркиев возглавил ЦПЭ после задержания Хамхоева.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминальные новости Новости России Убийство Скандал
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