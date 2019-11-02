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      Вбили скандального високопоставленого російського силовика Ельджаркієва: відео 18+

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      У Москві вбили високопоставленого силовика
      У Москві вбили високопоставленого силовика / Ілюстративне фото (pixabay)

      Двох чоловіків застрелили у Москві приблизно о сьомій вечора 2 листопада. Один із них – відомий у Росії силовик, начальник Центру протидії екстремізму (ЦПЕ) Інгушетії Ібрагім Ельджаркієв. У мережі з'явилося відео нападу.

      За розповідями очевидців, злочин стався у дворі житлового будинку на заході Москви. Троє людей перебували у салоні автомобіля марки "Мерседес". За якийсь час двоє вийшли покурити, і саме в цей момент до них підбіг чоловік у червоно-чорній куртці та почав стріляти. Жертви нападу загинули на місці, а той, хто залишився в машині – живий та дає свідчення. 

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      Російські ЗМІ, зокрема ТАСС та "Интерфакс", повідомили, що загиблі – начальник центру з протидії екстремізму Республіки Інгушетія Ібрагім Ельджаркієв та його брат, відомий нейрохірург Ахмед Ельджаркієв.

      Відео 18+: момент вбивства Ельджаркієва потрапив на камери

       

       

      Глава регіонального центру "Е" Ібрагім Ельджаркієв приїхав до Москви у відрядження, як пише телеграм-канал MASH, супроводжуючи одного з ключових свідків у кримінальній справі. У ТАСС пишуть, що навпаки – Ельджаркієв був в Москві в особистих справах, а не по роботі. Сходяться в одному: кілер заздалегідь знав, коли і де перебуватиме силовик – у дворі будинку на Академіка Анохіна в Москві.

      Відео з місця злочину (18+):

       

       

      Поліція наразі розшукує злочинця та розглядає дві версії мотиву вбивства: професійна діяльність або особисті взаємини. В Інгушетії у чоловіка було чимало ворогів. Телеграм-канал Baza пише, наприклад, що вбивство може бути пов'язаним із загибеллю правнука інгушського релігійного діяча Ібрагіма Белхароєва (родичі у цьому звинувачували саме відомство Ельджаркієва).

      Що відомо про скандали навколо Ельджаркієва?Відомо, що на високопоставленого силовика вже чинили замах. У січні 2019 року напад стався біля аеропорту Магаса – злочинці розстріляли автомобіль Ельджаркієва, але чоловік вижив.

      У липні 2018 року йому начебто також погрожували вбивством, причому безпосередній підлеглий. Той нібито звинувачував керівника в примусі до фабрикування справи. Мовиться про молодшого лейтенанта Тимура Албакова, який заявляв, що начальник примушував підкидати речові докази, а тих, хто відмовлявся, – лякав звільненням. Під час однієї із сварок Албаков дістав пістолет і направив у бік Ельджаркієва, як вважало слідство, та сам Албаков це заперечував.

      Примітний факт: колишнє керівництво інгушського ЦПЕ засудили за тортури. Зокрема, з 2013 по 2017 роки ЦПЕ очолював Тимур Хамхоєв. У 2018 його засудили до 7 років колонії загального режиму. Його заступник Сергій Хандогін отримав 3 роки умовно. Ще ж і надто – оперативник Аліхан Беков сидітиме 10 років за вбивство затриманого, та й ще 4 фігурантів справи отримали від 3 до 10 років позбавлення волі. Ібрагім Ельджаркіев очолив ЦПЕ після затримання Хамхоєва.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Кримінальні новини Новини Росії Скандал Вбивство
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