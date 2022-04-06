Об этом 6 апреля на своей фейсбук-странице сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. Он подчеркнул, что военные преступления России в Киевской области осудили официальные представители уже 45 стран.

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Российских военных накажут

Чиновник подчеркнул, что украинское МВД открыто к сотрудничеству с международными представителями для расследования военных преступлений россиян. "Мы вместе с Нацполицией, прокуратурой и СБУ фиксируем эти преступления. И вместе с потерпевшими и свидетелями собираем доказательную базу", – отметил он.

Военные преступления не имеют срока давности. За них будет неотвратимое наказание. Мировая история это подтверждает,

– подчеркнул глава ведомства.

Преступники уже известны поименно

Монастырский отметил, что во время освобождения одного населенного пункта бывшего Бородянского района нацгвардейцы обнаружили штаб вражеской БТГр. Оккупанты опрометчиво оставили там документы – книгу штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет, а также таблицу позывных.

Белорусы поделились информацией

Кроме того, есть и ценная информация от белорусов, которые помогают Украине. Им удалось запечатлеть на видео оккупантов-мародеров в городе Мозырь. Россияне пришли в одно из почтовых отделений города, чтобы отправить домой накраденное в Ирпене, Буче и Гостомеле. "Также белорусские патриоты обнародовали номера мобильных телефонов, имена и фамилии ненасытных рашистских мародеров, вес посылок которых достигал от 50 до 450 килограммов", – подчеркнул Монастырский.

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