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      Украинца, которого Чехия искала из-за двойного убийства, задержали в Польше

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      Польские пограничники задержали украинца, которого за двойное убийство разыскивала Чехия / bieszczadzki.strazgraniczna.pl

      Польские пограничники задержали украинца, которого подозревают в двойном убийстве. Задержали 32-летнего мужчину при попытке пересечения украинской границы, а разыскивали его правоохранительные органы Чехии.

      Двойное убийство, в котором подозревают гражданина Украины, произошло накануне задержания, сообщает польская пограничная служба.

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      С момента совершения преступления до времени, когда вероятного злоумышленника задержали, прошло всего чуть больше 10 часов,
      – рассказала пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор.

      Польские пограничники опасались, что мужчина вооружен, но при задержании его удалось застать врасплох, поэтому он не сопротивлялся. Теперь его ожидает процедура экстрадиции.

      "Мужчина ехал на автобусе сообщением Прага-Киев. Во время контроля пассажиров пограничники выяснили, что украинцем интересуются чешские следователи. Из информации в международных базах розыска выяснилось, что его преследуют за убийство двух лиц, совершенное накануне", – рассказала Пикор.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Заробитчане Чехия Убийство Новости Польши
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