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      Українця, якого Чехія шукала через подвійне вбивство, затримали у Польщі

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      Польські прикордонники затримали українця, якого за подвійне вбивство розшукувала Чехія / bieszczadzki.strazgraniczna.pl

      Польські прикордонники затримали українця, якого підозрюють у подвійному вбивстві. Затримали 32-річного чоловіка під час спроби перетину українського кордону, а розшукували його правоохоронні органи Чехії.

      Подвійне вбивство, у якому підозрюють громадянина України, трапилося у переддень того, як чоловіка затримали, повідомляє польська прикордонна служба.

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      З моменту скоєння злочину до часу, коли імовірного зловмисника було затримано, минуло лише трохи більше як 10 годин,
      – розповіла речниця Бескидського відділу прикордонної служби Ельжбета Пікор.

      Польські прикордонники побоювалися, що чоловік озброєний, але під час затримання його вдалося заскочити зненацька, тому не чинив опору. Тепер його очікує процедура екстрадиція.

      "Чоловік подорожував автобусом сполученням Прага-Київ. Під час контролю пасажирів прикордонники з'ясували, що українцем цікавляться чеські слідчі. З інформації у міжнародних базах розшуку з'ясувалося, що його переслідують за вбивство двох осіб, скоєне напередодні", – розповіла пані Пікор.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Польщі Вбивство Чехія Заробітчани
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