21:40
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      ""Укроборонпром" будет производить пушки для боеприпасов НАТО: какие изменения ждут госконцерн

      173 Читати новину українською
      В "Укроборонпроме" создают замкнутый цикл для изготовления пушек для боеприпасов НАТО
      В "Укроборонпроме" создают замкнутый цикл для изготовления пушек для боеприпасов НАТО / Пресс-служба "Укроборонпрома"

      В "Укроборонпроме" планируют создать замкнутый цикл автоматических пушек. Для этого государственное предприятие "Завод точной механики" присоединят к ГП "Конструкторское бюро артиллерийского вооружения". По словам руководства концерна, такой шаг поможет снизить административные расходы на вышеупомянутых предприятиях.

      Такой шаг принял генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин, и его уже поддержал Наблюдательный совет госконцерна. Кроме того, в ближайшее время соответствующее обращение планируется направить на рассмотрение в Кабмин, передает пресс-служба "Укроборонпрома".

      Читайте также: Сколько нужно времени на реализацию реформы Укроборонпрома

      Сейчас основными изделиями "Завода точной механики" и "КБ Артвооружение" являются 30-миллиметровые автоматические пушки, которые являются главным оружием таких боевых машин, как, в частности, БТР-3, БТР-4, а также БМП-2.

      Укроборонпром, замкнутий цикл, гармат, зброя, НАТО
      Сегодня на "Заводе точной механики" и в конструкторском бюро "Артвооружение" в основном производят 30-миллиметровые автоматические пушки

      Создание замкнутого цикла производства позволит значительно повысить эффективность и скорость производства. Это соответствует запланированному расширению выпуска БТР-3 и БТР-4, с целью которого на предприятиях бронетанкового кластера концерна уже освоено производство корпусов. Сокращение управленческого звена позволит направить сэкономленные средства на обновление производственных мощностей и повышение заработной платы работников,
      – пояснили в "Укроборонпроме".

      Кроме того, объединение предприятий должно позволить ускорить процессы по созданию новейшего оружия. В частности, говорится о разработке перспективных 30-миллиметровых и 40-миллиметровых автоматических пушек, которые будут использовать боеприпасы стандарта НАТО. Эти автоматические пушки предназначены для вооружения как новейших разработок бронетехники, так и для БТР-3 и БТР-4, которые уже существуют.

      Укроборонпром, замкнутий цикл, гармат, зброя, НАТО
      Объединение предприятий должно ускорить процессы создания новейшего оружия, которое будет использовать боеприпасы стандарта НАТО

      В то же время в "Укроборонпроме" убеждают, что "Конструкторское бюро артиллерийского вооружения" за последние годы успешно провело работы по подготовке к производству автоматических пушек калибра 23-миллиметра – они предназначены для зенитных систем и 82-миллиметрового автоматического миномета. Первые образцы этого оружия в ближайшее время должны доставить на военные полигоны, где с ним должны провести всесторонние испытания. После этого будет налажено серийное производство.

      Читайте также: Нацполиция заменит автоматы Калашникова немецкими пистолетами-пулеметами: фото

      Недавно в "Укроборонпроме" возник скандал. Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет по меньшей мере 250 миллионов гривен.

      Первая часть расследования – Отмывали безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

      Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"

      Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования

      К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (бизнес-партнер президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел в отношении "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.

      Что такое "Укроборонпром"? Это государственный концерн, в состав которого входят многопрофильные предприятия различных отраслей оборонной промышленности Украины. Это, в частности, те, которые работают в сферах разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, а также принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

      Сейчас в рамках концерна создают вертикально и горизонтально интегрированные научно-производственные объединения по отраслевому принципу (кластеры). Руководство объединения утверждает, что это позволит усовершенствовать систему управления предприятиями, создать максимально возможные замкнуть технологические циклы производства вооружения, военной и специальной техники, продукции как для гражданских, так и двойного использования.

      В состав “Укроборонпрома" входят научные учреждения и промышленные предприятия 9 оборонных отраслей промышленности, а именно:

      – авиационной промышленности,
      – судостроительной промышленности,
      – оборонной промышленности (научные учреждения и предприятия, обеспечивающие создание, производство, ремонт, модернизацию и утилизацию вооружения и военной техники),
      – радиоэлектронной промышленности,
      – отраслей приборостроения и средств связи,
      – боеприпасной отрасли,
      – области специальной химии.

      "Укроборонпром" подчиняется украинскому Минобороны. Он был создан в 2010 году в рамках административной реформы. Сегодня в его состав в целом входит более 100 предприятий военно-промышленного комплекса Украины (125 государственных и казенных, а также 9 акционерных обществ).

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ "УКРОБОРОНПРОМА":
      •  
      blog_ava
      Прихватил секретные документы: экс-офицер ВСУ перешел на сторону пророссийских боевиков
      сегодня
      1496
      Теги: Новости Украины Оружие Укроборонпром НАТО
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      сегодня , 21:28 Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      Світові Медіа 958
      Люксембург – Украина: онлайн матча квалификации Евро-2020
      сегодня , 21:11 Люксембург – Украина: онлайн матча квалификации Евро-2020
      148
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      сегодня , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      290
      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      сегодня , 20:00 Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      Повернись живим 849
      Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      сегодня , 19:31 Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      Вікторія Войціцька 203
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      В Северодонецке задержали бойца "Миротворца"
       14 августа 2016 , 15:18
      3 мая в школах Киева прозвучит последний звонок
       3 мая 2012 , 08:42 1
      Коноплянка в першому матчі сезону: один з найкращих у Шальке за оцінками німецьких ЗМІ і фанів, неоднозначна статистика
       3 сентября 2018 , 12:02
      Ракицкий технически уничтожил Зинченко на тренировке сборной Украины – бурная реакция защитника (ВИДЕО)
       15 октября 2018 , 21:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук