""Укроборонпром" будет производить пушки для боеприпасов НАТО: какие изменения ждут госконцерн

В "Укроборонпроме" планируют создать замкнутый цикл автоматических пушек. Для этого государственное предприятие "Завод точной механики" присоединят к ГП "Конструкторское бюро артиллерийского вооружения". По словам руководства концерна, такой шаг поможет снизить административные расходы на вышеупомянутых предприятиях.

Такой шаг принял генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин, и его уже поддержал Наблюдательный совет госконцерна. Кроме того, в ближайшее время соответствующее обращение планируется направить на рассмотрение в Кабмин, передает пресс-служба "Укроборонпрома".

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Сейчас основными изделиями "Завода точной механики" и "КБ Артвооружение" являются 30-миллиметровые автоматические пушки, которые являются главным оружием таких боевых машин, как, в частности, БТР-3, БТР-4, а также БМП-2.



Сегодня на "Заводе точной механики" и в конструкторском бюро "Артвооружение" в основном производят 30-миллиметровые автоматические пушки

Создание замкнутого цикла производства позволит значительно повысить эффективность и скорость производства. Это соответствует запланированному расширению выпуска БТР-3 и БТР-4, с целью которого на предприятиях бронетанкового кластера концерна уже освоено производство корпусов. Сокращение управленческого звена позволит направить сэкономленные средства на обновление производственных мощностей и повышение заработной платы работников,

– пояснили в "Укроборонпроме".

Кроме того, объединение предприятий должно позволить ускорить процессы по созданию новейшего оружия. В частности, говорится о разработке перспективных 30-миллиметровых и 40-миллиметровых автоматических пушек, которые будут использовать боеприпасы стандарта НАТО. Эти автоматические пушки предназначены для вооружения как новейших разработок бронетехники, так и для БТР-3 и БТР-4, которые уже существуют.



Объединение предприятий должно ускорить процессы создания новейшего оружия, которое будет использовать боеприпасы стандарта НАТО

В то же время в "Укроборонпроме" убеждают, что "Конструкторское бюро артиллерийского вооружения" за последние годы успешно провело работы по подготовке к производству автоматических пушек калибра 23-миллиметра – они предназначены для зенитных систем и 82-миллиметрового автоматического миномета. Первые образцы этого оружия в ближайшее время должны доставить на военные полигоны, где с ним должны провести всесторонние испытания. После этого будет налажено серийное производство.

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Недавно в "Укроборонпроме" возник скандал. Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет по меньшей мере 250 миллионов гривен.

Первая часть расследования – Отмывали безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"



Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"



Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования

К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (бизнес-партнер президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел в отношении "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.

Что такое "Укроборонпром"? Это государственный концерн, в состав которого входят многопрофильные предприятия различных отраслей оборонной промышленности Украины. Это, в частности, те, которые работают в сферах разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, а также принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.



Сейчас в рамках концерна создают вертикально и горизонтально интегрированные научно-производственные объединения по отраслевому принципу (кластеры). Руководство объединения утверждает, что это позволит усовершенствовать систему управления предприятиями, создать максимально возможные замкнуть технологические циклы производства вооружения, военной и специальной техники, продукции как для гражданских, так и двойного использования.



В состав “Укроборонпрома" входят научные учреждения и промышленные предприятия 9 оборонных отраслей промышленности, а именно:



– авиационной промышленности,

– судостроительной промышленности,

– оборонной промышленности (научные учреждения и предприятия, обеспечивающие создание, производство, ремонт, модернизацию и утилизацию вооружения и военной техники),

– радиоэлектронной промышленности,

– отраслей приборостроения и средств связи,

– боеприпасной отрасли,

– области специальной химии.



"Укроборонпром" подчиняется украинскому Минобороны. Он был создан в 2010 году в рамках административной реформы. Сегодня в его состав в целом входит более 100 предприятий военно-промышленного комплекса Украины (125 государственных и казенных, а также 9 акционерных обществ).