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Укрзализныця рискует потерять 4-5 млрд грн. до конца года

32 Читати новину українською
Укрзализныця рискует потерять 4-5 млрд грн. до конца года
/ dniprograd.org

Железнодорожный госмонополист ПАО "Укрзализныця" в 2018 г. может потерять 4-5 млрд грн. дохода из-за своей инициативы по унификации тарифов на перевозку порожних грузовых вагонов.

Соответствующие расчеты сделали аналитики ГП "Укрпромвнешэкспертиза", передает МинПром со ссылкой на текст документа.

В нем отмечается, что введение в действие проекта приказа Министерства инфраструктуры "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов" будет означать рост тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 11%.

Это приведет к снижению объемов грузоперевозок на 1,5-2 млн т от плана и недополучению "УЗ" 1-1,2 млрд грн. доходов в мес., или 4-5 млрд грн. суммарно за сентябрь-декабрь 2018.

В "Укрпромвнешэкспертизе" подчеркивают, что увеличение железнодорожных тарифов приводит к уменьшению объемов железнодорожных грузоперевозок: рост железнодорожных тарифов на 1% приводит к снижению на 0,34% объемов железнодорожных грузоперевозок.

Наиболее чувствительны – уголь и железная руда, контейнеры и минеральное сырье и стройматериалы (эластичность по цене перевозки составляет 0,4-0,5%), отмечают эксперты.

"Производители по возможности переориентируются на другие виды транспорта – автомобильный или водный, либо вынуждены сокращать объемы производства и продаж", – подчеркивается в аналитической записке УПЭ.

В "Укрпромвнешэкспертизе" напомнили, что рост железнодорожных тарифов в 2016-2017 гг. уже привел к снижению объемов железнодорожных грузоперевозок (внутренние, экспорт, импорт) в 2017 г. на 6,5 млн т. В 2018 г. негативная тенденция продолжается – за 6 мес. снижение составило – 3 млн т.

При этом и без повышения стоимости грузоперевозок за счет унификации тарифов на перевозку порожних грузовых вагонов рентабельность грузоперевозки у "Укрзализныци" в 2017-2018 гг. находится на уровне 23-33%. А суммарный объем амортизационных отчислений и валовой прибыли от грузовых перевозок у госкомпании составляет 32,2 млрд грн. – что достаточно для полноценного выполнения плана капитальных инвестиций в 2018 г. в размере 26,9 млрд грн.

Теги: Тарифы Экспорт угольная промышленность металургия Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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