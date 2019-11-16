Уставшие трубы и мосты: как горсовет планирует их ремонтировать

Гейзеры из кипятка, мосты, которые устали, и залатанные дороги. Инфраструктура Киева – одновременно и жива, и мертва. Ждать ли нам новых аварий зимой, и что делает местная власть, разбирались журналисты 24 канала.

Второй год подряд на одном и том же месте с приходом первых холодов – гейзер из кипятка, провалы в асфальте и километровых пробок. Просто в центре столицы была катастрофа из-за прорыва трубы.

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Одной машине удалось спастись. А вот другая – застряла в плавленом асфальте.

Смотрите видео прорыва трубы в Киеве:

Коммунальщики разводят руками.

"Данный участок водопровода уже отработал свой нормативный срок эксплуатации. 47 лет без ремонтов", – рассказал начальник службы мониторинга и надзора Киевских теплосетей Александр Пилипишин.

Опять пообещали в следующем году полностью все заменить. Ведь подземные коммуникации изношены на 80%. И это не единственная ахиллесова пята Киева.

Все, что было построено во время Советского Союза, уже завершило свой срок эксплуатации – системы канализации, водоснабжения и теплоснабжения – они все требуют полной замены,

– сказал председатель комитета по вопросам ЖКХ общественного совета при КГГА Олег Попенко.

По швам трещит не только подземная инфраструктура. Основные транспортные артерии города также "устали". Этого не скрывает и мэр столицы Виталий Кличко, отметив, что 75 мостов находится в предаварийном состоянии, а 3 – в аварийном.

В городской администрации своего главу поправляют. Уточняют, те, что аварийные, например, Шулявский, – ремонтируются.



Шулявский мост

Остальные дорожно-транспортные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии, не надо сеять никакой паники, там, где нужно – проводятся работы. Конечно, многие требуют реконструкции и восстановления, но сегодня они с теми или иными ограничениями могут работать,

– прокомментировал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

А вот эксперты так не считают. Мол, мосты через Днепр также не в форме. Ведь так часто их ремонтируют не потому, что асфальт плохой. Мост Патона, например, разрушает коррозия, а Южный – перегрузки.

Мост Патона в критическом состоянии: смотрите видео

"Когда они строились, 30-50 лет назад, был другой трафик, другое количество автомобилей, домов, построенных на Левом берегу. Они не выдерживают", – пояснил председатель комитета по вопросам ЖКХ общественного совета при КГГА Олег Попенко.

В бюджете на следующий год на ЖКХ и дорожное хозяйство выделили около 17 миллиардов гривен. Этого недостаточно, чтобы привести все в порядок. А европейские партнеры более охотно помогают с, например, покупкой транспортных средств, чем с ремонтными работами. Там все понятнее и прозрачнее.

Однако есть и маленькие победы, хвастаются чиновники. В частности, ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о новых кредитах.

"Они дали согласие, пока предварительно, на финансирование моста Метро и моста Патона. Также есть предварительная договоренность – 140 миллионов. Они готовы выдать на ремонт инфраструтктуры, на то, что касается тепла", – добавил Николай Поворозник.

Однако это проблема не только Киева. Инфраструктура в критическом состоянии и в других крупных и малых городах страны. Это отталкивает как инвесторов, так и туристов.